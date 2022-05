Bí mật chiếc hồ lô 15 tỷ và kế hoạch ám sát trong đêm mưa: Trả giá cho tội ác

Thứ Bảy, ngày 07/05/2022 10:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Giờ đây khi bản thân tuổi già phải sống trong cảnh tù tội Ma Thanh Toan mới nhận ra sai lầm của mình và hối hận cũng đã quá muộn màng.

Lời khai lạnh lùng

Sau khi súng nổ, mọi người hoảng hốt phát hiện anh Nguyễn Cao S. đã tử vong. Công an tỉnh Tuyên Quang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Song gia đình nạn nhân từ chối giám định pháp vì cho rằng anh S. tử vong do nổ điện thoại. Nhận định vụ việc có nhiều điều bất thường, cơ quan điều tra phải vận động người nhà nạn nhân đồng ý khám nghiệm tử thi nhằm tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Quá trình điều tra, công an xác định cái chết của nạn nhân là do bị bắn thủng mắt, mất não do vết thương từ khẩu súng tự chế ở khoảng cách gần. Hơn 20 trinh sát hình sự tiếp cận địa bàn, rà soát, xác định những nghi can trong vụ án, đặc biệt với nhóm người thuê nạn nhân chở từ TP Lào Cai sang Tuyên Quang nhưng họ đều có chứng cứ ngoại phạm. Việc điều tra tưởng như phải gác lại vì không thể xác định nghi can.

Nhưng trước tinh thần quyết tâm phòng chống tội phạm, ngày đêm thu thập chứng cứ, Công an tỉnh Tuyên Quang xác định Ma Thanh Toan chính là hung thủ gây án nên đã bắt giữ đối tượng sau đó ít ngày.

Tại cơ quan công an, Ma Thanh Toan khai nhận toàn bộ sự việc, chiếc hồ lô đồng huyền bí kia cũng như 2 người em kết nghĩa chỉ là do hắn bịa ra nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Toan cho rằng, chỉ cần xử lý 1 trong nhóm người mua đồ cổ, thì số tiền 500 triệu sẽ là của mình, sẽ không ai dám nhắc, dám đòi đến nữa. Khi bắt Toan, cảnh sát thu khẩu súng cùng bốn viên đạn và một vỏ đạn. Trong nhà ông ta có một số tài liệu lừa đảo và một két sắt do chị Luyến mua cho để đựng hồ lô.

Ma Thanh Toan lĩnh án tù chung thân tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra trong 3 ngày đầu năm 2019.

Đến ngày 28/9/2017, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Tuyên Quang ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người”. Ngày 3/10/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang ra quyết định khởi tố bị can Ma Thanh Toan về hành vi “Giết người”.

Đến tháng 11/2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Ma Thanh Toan về hành vi “Giết người” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trả giá

Trong 3 ngày từ 6 – 8/3/2019, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Tuyên Quang đã đưa vụ án “Giết người” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng bị cáo Ma Thanh Toan ra xét xử.

Tại phiên Tòa bị cáo Ma Thanh Toan khai nhận một mình thực hiện hành vi phạm tội Giết người và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi Giết người của bị cáo Ma Thanh Toan là nhằm để che dấu tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà bị cáo đã thực hiện trước đó.

Kết thúc phiên tòa, TAND tỉnh Tuyên Quang đã tuyên phạt Ma Thanh Toan chung thân về tội “Giết người”, 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt bị cáo Ma Thanh Toan phải chịu hình phạt tù chung thân.

Ở cái tuổi 67 tại thời điểm lĩnh án, vốn nên được quây quần bên gia đình nhưng Ma Thanh Toan lại phải sống sau song sắt trại giam, tự suy ngẫm về những tội ác mà mình đã gây ra. Chỉ vì lòng tham, Toan đã nhẫn tâm sát hại một người vô tội chẳng hề liên quan đến màn kịch lừa đảo của mình. Dù Toan có hối hận nhưng lúc này cũng đã quá muộn màng.

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/bi-mat-chiec-ho-lo-15-ty-va-ke-hoach-am-sat-trong-dem-mua-ky-5-t...Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/bi-mat-chiec-ho-lo-15-ty-va-ke-hoach-am-sat-trong-dem-mua-ky-5-tra-gia-cho-toi-ac-a535955.html