Bị lừa 600 triệu tiền 'chạy án' cho con, bị hại nghẹn ngào xin tòa không phạt tù kẻ lừa đảo

Ngày 28/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Tiến Dũng (SN 1972, trú TP Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, tháng 5/2022, con trai bà Lê Thị T. (SN 1958, trú thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) bị Công an Hà Nội bắt về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Lo lắng cho con, bà T. tìm các mối quan hệ để “chạy án”.

Bị cáo Nguyễn Tiến Dũng tại tòa

Thông qua người quen, bà T. quen biết Nguyễn Tiến Dũng. Người này cho biết, Dũng làm việc tại tòa án, có thể giúp đỡ. Tối 17/8/2022, bà T. gặp Dũng tại một quán cà phê ở Hà Nội. Tại đây, bà T. trình bày về tình hình con trai và nhờ Dũng đi kiểm tra thông tin để giúp lo việc giảm hình phạt.

Mặc dù không công tác trong ngành tố tụng, nhưng do đang cần tiền để chi tiêu cá nhân và đầu tư tiền ảo nên Dũng nhận lời chạy giảm án cho con bà T. với chi phí 600 triệu đồng nhằm chiếm đoạt tiền.

Tin tưởng, từ ngày 18 - 25/8/2022, bà T. đã chuyển cho Dũng 600 triệu đồng. Khoảng 2 tháng sau vẫn không thấy động tĩnh gì về phía con trai, bà T. hỏi Dũng, người này thú nhận không thực hiện được. Bà T. yêu cầu trả lại tiền nhưng Dũng đã tiêu xài, đầu tư tiền ảo hết.

Ngày 8/3/2023, con trai bà T. bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt án tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Uất ức, ngày 13/1/2024, bà T. làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Dũng đến công an. 3 ngày sau, Nguyễn Tiến Dũng bị Công an Nghệ An bắt giữ.

Bà T. xin tòa "giảm hết cấp", không phạt tù Dũng

Tại phiên tòa, bị cáo Dũng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, đồng thời gửi lời xin lỗi tới bị hại. Trong thời gian Dũng bị bắt giữ, vợ Dũng đã trả toàn bộ số tiền chồng chiếm đoạt cho bà T.

Có mặt tại phiên tòa, bà T. xin hội đồng xét xử giảm nhẹ tội cho Dũng. “Nếu được, tôi xin tòa "giảm hết cấp", không phạt tù Dũng. Tôi cũng là người mẹ có con đang ở trong tù, tôi biết nỗi đau đớn như thế nào, mẹ Dũng cũng đau như tôi...”, bà T. nghẹn ngào.

Nghe những lời ruột gan của bà T., bị cáo Dũng cúi mặt, đôi mắt đỏ hoe. Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Tiến Dũng 7 năm 6 tháng tù.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]