Bị đập gãy chân, nạn nhân vẫn xin giảm án cho con nuôi Đường "Nhuệ"

Chiều 27/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án "Cố ý gây thương tích". Theo thông báo của HĐXX, tại phiên tòa phúc thẩm, 7 bị cáo kháng cáo rút toàn bộ kháng cáo trong đó có Tiến “trắng”, 5 bị cáo không rút kháng cáo. Theo Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa Trần Xuân Bằng, đây là phiên toà thứ 3 bị hại Nguyễn Văn Hùng vắng mặt không lý do. Vì lý do phía bị hại vắng mặt không có lý do, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa.