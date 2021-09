Bị kiểm tra tạm trú, đối tượng vác gậy đánh công an nhập viện

Khi lực lượng chức năng kiểm tra công tác tạm trú trên địa bàn, đối tượng Nam chống đối và có hành vi dùng cây gỗ đánh một công an bị thương.

Đối tượng Nam tại cơ quan công an -Ảnh: L.N

Chiều 12/9, công an huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra vừa tiến hành tạm giữ Hoàng Văn Nam (SN 1985), trú xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ” và “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác tạm trú, lưu trú trên địa bàn. Khi kiểm tra đến nhà kho của Nam, công an phát hiện có một số người đang thuê trọ không xuất trình được giấy tờ hợp lệ.

Trong khi lực lượng đang tiến hành lập biên bản những người tạm trú thì Hoàng Văn Nam có hành vi chống đối, cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Không những vậy, đối tượng Nam còn hung hãn dùng cây gỗ đánh một cán bộ công an viên xã Ngọc Côn phải đi bệnh viện.

Vừa ra tù, tiếp tục đi cướp tài sản của phụ nữ

Ngày 12/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Dương Tiệp (SN 1985, trú xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn) về hành vi cướp tài sản.

Trịnh Dương Tiệp tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 18h30’ ngày 8/9, Tiệp điều khiển xe xe máy di chuyển theo hướng đường tránh Vinh – Cửa Lò, đến đoạn đường thuộc xóm 6, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, phát hiện chị N.T.H đang lưu thông cùng chiều.

Nhận thấy đoạn không có người qua lại, Tiệp điều khiển xe áp sát, dùng chân đạp vào phía sau đuôi xe làm nạn nhân ngã xuống đường, rồi tiến đến đe dọa chị H. đưa 520.000 đồng và một điện thoại di động Samsung Galaxy Note 9.

Theo cơ quan Công an, Tiệp đã có 2 tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản. Đối tượng mới ra tù vào tháng 3/2021 nhưng nay lại tiếp tục phạm tội.

