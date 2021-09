Bóp cổ công an, cầm gạch đòi thông chốt kiểm dịch, người đàn ông lĩnh án tù

Sau 12 ngày kể từ khi có hành vi tấn công lực lượng công an làm việc tại chốt kiểm dịch COVID-19, Trần Văn Thịnh đã phải hầu toà.

Ngày 6/9, TAND quận Hà Đông, TP.Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án Chống người thi hành công vụ đối với Trần Văn Thịnh (SN 1975, trú tại đường Phan Huy Chú, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông).

Trước đó, khoảng 15h ngày 25/8, Thịnh điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang đến chốt kiểm dịch COVID-19 số 1 tại tổ dân phố 2, phường Quang Trung, quận Hà Đông.

Tại đây, Thịnh được lực lượng trực chốt yêu cầu đeo khẩu trang, giải thích việc giãn cách xã hội toàn TP.Hà Nội nhưng Thịnh không chấp hành mà chửi bới tổ công tác.

Trần Văn Thịnh tại phiên toà xét xử sáng 6/9

Tiếp đó, Thịnh xô đẩy, đạp vào người cán bộ Lê Nam Cường - Công an phường Quang Trung và tiếp tục dùng gạch doạ anh Cường rồi ném lên vỉa hè. Dù tổ công tác tiếp tục giải thích cho Thịnh hiểu việc giữ khoảng cách, đeo khẩu trang nhưng đối tượng không nghe và xô đẩy, làm anh Cường bị xây xát vùng cổ.

Ngày 26/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Thịnh và được Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông phê chuẩn. Quá trình xử lý vụ án, Công an, Viện kiểm sát nhân dân và TAND quận Hà Đông đã xác định đây là án điểm nên đã nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, đưa vụ án ra xét xử sau 12 ngày.

Tại phiên toà vào sáng 6/9, Trần Văn Thịnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Thịnh 33 tháng tù giam về tội Chống người thi hành công vụ.

Thịnh là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Gần đây nhất, năm 2006, Thịnh bị TAND quận Hà Đông tuyên phạt 6 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích và Vô ý làm chết người.

