Tạm giữ bợm nhậu chém công an

Thứ Ba, ngày 07/09/2021 21:00 PM (GMT+7)

Ngày 7/9, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Lê Hoàng Tân (SN 1990) Nguyễn Văn Nhớ (SN 1988) cả 2 quê tỉnh Bạc Liêu, tạm trú xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Trả giá tới 135 triệu đồng cho bữa nhậu giữa mùa dịch Phạt 150 triệu đồng nhóm nam nữ ăn nhậu giữa mùa dịch 4 người nhậu giữa mùa dịch nộp phạt 68 triệu đồng

Trước đó, khuya ngày 5/9, Công an xã Long Thọ, (huyện Nhơn Trạch) nhận được tin báo của quần chúng nhân nhân tại một phòng trọ ở ấp 2, xã Long Thọ có 1 số thanh niên tổ chức nhậu tại khu nhà trọ đang bị phong tỏa cách ly y tế gây mất an ninh trật tự nên Ban chỉ huy Công an xã đã cử 3 đồng chí gồm đồng chí Trung úy Phạm Xuân Quyết, Công an xã Long Thọ, đồng chí Cái Thiện Vỹ và Trần Thanh Tùng (Chiến sỹ Cảnh sát Cơ Động – Bộ Công an tăng cường chống dịch tại Công an xã Long Thọ) đến giải quyết vụ việc trên.

Lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Nhớ và tang vật (ảnh nhỏ)

Lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Nhớ và tang vật (ảnh nhỏ). Khi đến nơi thấy tại phòng trọ số 15 có Nhớ, Tân và Lê Quang Nghĩa (SN 1998) quê tỉnh Cà Mau đang trong tình trạng say rượu, lớn tiếng. Thấy vậy lực lượng làm nhiệm vụ nhắc nhở thì bị Nguyễn Văn Nhớ và Lê Hoàng Tân lớn tiếng, thách thức sau đó giằng co chống đối lại lực lượng làm nhiệm vụ.

Không dừng lại ở đó, Nguyễn Văn Nhớ cầm lấy 1 con dao (dài khoảng 40cm, cán bằng gỗ lưỡi bằng sắt) xông đến chém vào tay đồng chí Phạm Xuân Quyết, gây thương tích nhẹ ở tay phải. Cùng lúc đó, Lê Hoàng Tân xông đến ôm và giật lấy cây ba trắc trên tay đồng chí Cái Thiện Vỹ và dùng chân đạp trúng bụng đồng chí Vỹ. Lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ Nhớ và Tân cùng tang vật.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/tam-giu-bom-nhau-chem-cong-an--i627249/Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/tam-giu-bom-nhau-chem-cong-an--i627249/