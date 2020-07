Bị kiểm tra hành chính, thanh niên cầm dao đâm công an ở Vũng Tàu

Thứ Ba, ngày 21/07/2020 09:17 AM (GMT+7)

Bị lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra hành chính nhưng Thắng không chấp hành mà lấy hung khí đâm công an.

Ảnh minh họa.

Ngày 20/7, Công an TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang lập hồ sơ, xử lý Đinh Chiến Thắng (SN: 1964, quê Quảng Bình) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Qua điều tra, tổ công tác thuộc Công an phường 9, TP Vũng Tàu đã tuần tra, kiểm soát trên đường Phạm Ngọc Thạch. Lúc này, công an phát hiện xe máy BKS: 73AA - 001xx và một số đồ dùng cá nhân nên công an yêu cầu kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, Thắng không chấp hành mà dùng hung khí dài khoảng 50cm xông vào tấn công tổ công tác khiến đồng chí Vũ T.M. (công an phường) và 1 bảo vệ dân phố bị thương.

Tổ công tác đã ập vào khống chế Thắng, đưa về trụ sở làm việc, ngoài ra, trong quá trình khống chế Thắng, 1 bảo vệ dân phố khác cũng bị trầy xước ở vùng ngực và vai trái.

