Vợ ghi số đề bị triệu tập, chồng đến trụ sở đâm công an trọng thương

Thứ Năm, ngày 02/01/2020 14:43 PM (GMT+7)

Ngày 2/1, Công an TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Phan Quốc Thắng (SN 1972, ngụ TP Tây Ninh) về hành vi đâm công an trọng thương.

Thắng tại cơ quan công an

Lãnh đạo Công an TP Tây Ninh cho hay, trong đợt ra quân triệt xóa tụ điểm đánh bạc bằng hình thức chơi đề, công an phường 1, TP Tây Ninh đã mời Trần Thị Riêng (SN: 1974, vợ Thắng) có hành vi ghi số đề về làm việc. Riêng đang làm việc với công an thì Thắng đến xin gặp vợ nhưng không thành. Lúc này, Thắng rút dao đâm Thượng úy Trần Thái Trọng trọng thương.

Công an đã khống chế, bắt giữ Thắng, đồng thời đưa Thượng úy công an đến bệnh viện để điều trị.

