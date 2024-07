Bi kịch từ giấc mộng hôn nhân với sát thủ máu lạnh

Lực lượng kỹ thuật hình sự khám nghiệm hiện trường

Vụ án bất ngờ

7h30 ngày 27-11-2017, trên đường đi chăn bò, một người dân ở xóm 2, xã Hải Lộc, phát hiện trong cống nước thò ra đôi chân người. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Nam Định đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra ghi nhận nạn nhân là nữ giới, khoảng 30 tuổi, cao 1,58m, mặc quần jean, đi dép quai hậu màu bạc, trong túi quần có 2 chiếc chìa khóa, nhưng không có giấy tờ tùy thân và tài sản gì. Khám nghiệm tử thi chỉ thu được dấu vân ngón tay cái, còn các bộ phận khác đều đang phân hủy mạnh, trong phổi nạn nhân có nhiều bùn đất, đốt sống cổ bị lệch, sơ bộ xác định nạn nhân tử vong do ngạt nước, cách thời điểm được phát hiện khoảng 10 - 20 ngày.

Ban đầu, cơ quan công an nghi vấn nạn nhân sử dụng chất kích thích rồi mất kiểm soát dẫn đến tử vong. Để giải đáp điều này, Viện Pháp y quốc gia và Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) được mời vào cuộc để giám định độc chất và vi thể. Tuy nhiên, kết quả pháp y gửi về cho biết không phát hiện độc chất nào. Do đó, nhận định nạn nhân dùng chất kích thích rồi tử vong đã bị loại bỏ, giúp lực lượng điều tra tập trung theo hướng đây là một vụ án mạng.

Công an tỉnh Nam Định ghi lời khai Vũ Đức Giang

Truy tìm hung thủ, nạn nhân

Thượng tá Trần Văn Nhự - Phó trưởng CAH Hải Hậu thời điểm đó nhớ lại: “Thông thường khi điều tra án, chúng tôi phải xác định được nạn nhân là ai, từ đó sẽ dựng được mối quan hệ, những mâu thuẫn có thể dẫn tới hành vi tội phạm. Nhưng ở vụ án này kết quả không mấy khả quan, không hộ dân nào trong xã báo mất người, các khu công nghiệp cũng không phát hiện người mất tích. Án mạng xảy ra giữa nơi đồng không mông quạnh, không nhân chứng, cũng không có camera an ninh, mọi manh mối lúc này là một số không tròn trĩnh”.

Trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nam Định cũng cho biết: “Khó khăn, thậm chí bế tắc ngay từ đầu vì vụ án đã xảy ra một thời gian dài mới phát hiện ra thi thể nạn nhân. Khi khám nghiệm, một số dấu vết, đường vân không còn nguyên vẹn, nạn nhân cũng không có giấy tờ tùy thân, điện thoại. Áp lực đè nặng lên cơ quan điều tra. Lúc này, người đứng đầu Ban chuyên án đưa ra quyết định mang tính lội ngược dòng. Thay vì theo cách truyền thống là tìm tung tích nạn nhân rồi truy ra hung thủ, thì cơ quan điều tra sẽ tập trung truy tìm hung thủ để từ đó tìm ngược lại nạn nhân. Đó là lựa chọn duy nhất và khả quan nhất có thể làm, dù rủi ro thất bại vô cùng lớn”.

Tổng hợp các tài liệu có được từ khám nghiệm hiện trường, tử thi và kết quả điều tra cơ bản, Ban chuyên án nhận định nạn nhân không phải người địa phương. Việc nạn nhân có mặt tại hiện trường nhiều khả năng liên quan đến đối tượng là người địa phương. Nếu như vậy, đối tượng gây án phải có mối quan hệ nam nữ phức tạp, có sức khỏe, có thể có tiền án tiền sự mà hành vi là dùng vũ lực hoặc có tính côn đồ, giữa nạn nhân và hung thủ phải có mối quan hệ thân quen. Từ nhận định trên, Ban chuyên án phân công trinh sát rà soát các đối tượng đã từng có tiền án, tiền sự về các tội danh giết người, cố ý gây thương tích, tội phạm liên quan mâu thuẫn tình cảm.

Lộ diện kẻ tình nghi

Qua sàng lọc những đối tượng khả nghi, cơ quan công an thấy nổi lên Vũ Đức Giang (SN 1988, trú xóm 1, xã Hải Lộc) làm nghề lái xe. Trước đây Giang từng làm phụ xe khách tuyến Hải Hậu - Quảng Ninh, nhưng do tính chơi bời, hay có “quan hệ ngoài luồng” nên bị chủ xe đuổi việc nên về lái xe chở hàng cho chú họ. Giang từng có gia đình nhưng đã ly hôn vì người vợ không chịu nổi những trận đòn vũ phu của gã.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát xác định được số điện thoại Giang sử dụng đứng tên chủ thuê bao là anh C trú ở Hải Dương. Anh C cho biết sim điện thoại trên đã cho bạn gái cũ tên là H và chị này đang làm thuê cho quán ăn tại Hà Nội và trọ ở phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình. Trinh sát cũng phát hiện thời gian gần đây Giang thường nhắn tin tình cảm với tài khoản Facebook có tên “Như Anh”. Điểm khiến các trinh sát đặc biệt lưu tâm là thời điểm cuối cùng tài khoản Facebook này còn hoạt động là ngày 16-11-2017.

Quá trình điều tra xác định, chủ tài khoản Facebook “Như Anh” tên thật là Nguyễn Thị H (trú xã Hải Lý, huyện Hải Hậu). Thông tin trên trùng khớp với thông tin của anh C cung cấp. Những người sống cùng chị H cho biết, lần cuối cùng nhìn thấy chị H là cuối giờ chiều 16-11-2017. Hôm đó, chị H có úp mở về việc đi chơi với bạn trai mới quen, nhưng không rõ bạn trai ở đâu, làm nghề gì. Những ngày sau đó, chị H không liên lạc cũng không quay trở lại. Do chị H nhiều bạn bè và thường xuyên đi chơi nên việc vắng mặt nhiều ngày mọi người đều không chú ý.

Tiến hành nhận diện trang phục, thử mở cửa phòng ở, cửa ra vào nhà trọ bằng 2 chiếc chìa khóa thu được tại hiện trường, các trinh sát xác định người phụ nữ tử vong chính là chị Nguyễn Thị H. Trước thời điểm được cho là mất tích, chị H thường xuyên trò chuyện, nhắn tin qua lại với Vũ Đức Giang. Bản thân Giang đang sử dụng điện thoại của chị H. Chiếc máy tính chị H mang theo các trinh sát cũng tìm thấy tại nhà Giang. Dẫu vậy, người đàn ông này vẫn ngoan cố, một mực cho rằng có người… hãm hại mình. Thêm một lần nữa, các điều tra viên đã thu được chứng cứ khẳng định Giang có liên quan đến cái chết của chị H khi nhận được thông tin, khoảng 21h ngày 16-11-2017, tổ công tác thuộc CAH Hải Hậu có tạm giữ xe của Vũ Đức Giang vì vi phạm giao thông. Khi đó, Giang đi cùng một phụ nữ có đặc điểm nhận dạng giống nạn nhân được phát hiện ở xã Hải Lộc. Đồng thời, người phụ nữ này có mang theo 1 túi đựng máy tính xách tay. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Vũ Đức Giang đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Gần 1 năm trước ngày xảy ra sự việc, Giang quen chị H qua mạng xã hội. Qua những tâm sự hẹn hò, Giang ngỏ ý muốn tiến tới hôn nhân và chị H. đồng ý. Ngày 16-11-2017, Giang lên Hà Nội đón chị H về ra mắt gia đình. Trên đường về, do vi phạm giao thông nên Giang bị tổ công tác CAH Hải Hậu tạm giữ xe. Trong lúc vừa đi vừa nói chuyện, 2 người xảy ra mâu thuẫn. Giang phàn nàn về lối sống của chị H, khiến người phụ nữ này muốn chấm dứt quan hệ. Bực tức, Giang kẹp cổ chị H. Không thấy chị H phản ứng, Giang bỏ tay ra thì nạn nhân đổ người xuống mép đường và lăn xuống ruộng bất tỉnh. Lay gọi nhưng không thấy chị H trả lời, nghĩ bạn gái đã tử vong, Giang đem nạn nhân đi phi tang. Đi được một đoạn bắt gặp người soi đèn pin, sợ bị phát hiện, Giang quay về chỗ cũ giấu xác chị H vào cống nước rồi lấy rơm khô dưới ruộng chèn vào miệng cống để che thi thể nạn nhân. Xong xuôi gã trở về nhà với điện thoại và máy tính xách tay của nạn nhân.

Những ngày sau, khi thi thể chị H được phát hiện, Giang vẫn ung dung sinh hoạt bình thường. Gã cho rằng kế hoạch của mình hoàn hảo, không ai có thể tìm ra được. Tuy nhiên, cơ quan công an đã đưa tội ác của gã ra ánh sáng. Sau đó, TAND tỉnh Nam Định đã mở phiên tòa xét xử, tuyên án chung thân đối với Vũ Đức Giang về tội giết người và cướp tài sản.

