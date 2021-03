Bi kịch ở gia đình có 4 anh em cùng đi cướp

Thứ Ba, ngày 09/03/2021 22:00 PM (GMT+7)

Cuối tháng 1-2021, khi nghe thông tin Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công một ổ nhóm "bốn anh em họ Ngô" chuyên trộm cắp và cướp tài sản tại quận Hà Đông (Hà Nội), tôi đã cảm thấy ngờ ngợ. Và khi được nhìn ảnh nhóm đối tượng, biết thêm về nhân thân của nhóm thì lòng tôi bỗng chùng xuống, buồn mênh mang.

Cách đây 5 năm, chúng tôi đã rất xa xót sau khi viết bài phóng sự "Chuyện ở gia đình đông con nhất Thủ đô", bởi tôi ít nhiều linh cảm những chông gai phía trước những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt đó. Không ngờ hôm nay nó lại trở thành sự thực…

Rạng sáng ngày 29-1-2021, 4 thanh - thiếu niên đang say sưa ngủ tại một căn nhà tạm giữa cánh đồng ở phường Đồng Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) bỗng giật mình khi bị lay dậy bởi những người lạ. Bình thường, chúng ngủ đến trưa mới kéo nhau dậy rồi mua đồ về ăn. Khoảng hơn một tháng nay, bữa ăn của chúng đều rất "tươi" bởi có tiền nong đang rất rủng rỉnh. Song những ngày "hạnh phúc" đó đã kết thúc, bởi cả 4 anh em đều được mời về cơ quan công an để làm rõ về hàng chục vụ cướp giật, trộm cắp tài sản mà chúng đã gây ra suốt từ cuối tháng 12-2020 đến nay.

Bốn anh em họ Ngô đã gây ra nhiều vụ trộm cắp, cướp tài sản tại hàng loạt quận huyện ở Thủ đô

Theo một chỉ huy công an quận Hà Đông, cuối tháng 1-2021, cơ quan công an liên tiếp nhận được nhiều đơn trình báo từ người dân về việc họ bị một nhóm đối tượng tổ chức cướp tài sản hết sức manh động. Anh Trần Thanh B. (SN 2001, trú tại Trấn Yên, Yên Bái) run rẩy nhớ lại: Rạng sáng ngày 26-1, trong khi đi xe máy một mình trên đường Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông) anh giật bắn mình bởi tiếng xe máy phanh "cháy" đường, chặn ngay đầu xe.

Cùng lúc, một chiếc xe khác chở 2 đối tượng khóa đuôi. Chưa kịp hiểu điều gì xảy ra, anh B. rụng rời khi thấy mấy con dao sáng loáng trên tay nhóm đối tượng lạ mặt. Đứa văng tục, đứa dọa đánh, đứa kề dao vào cổ buộc anh B. phải đứng im để chúng lục soát lấy đi tài sản là chiếc điện thoại di động Iphone Xsmax và 500 ngàn đồng. Nhiều phút sau khi nhóm cướp đã đi xa, anh B. mới hoàn hồn đi về nhà trọ. Được sự động viên của bạn bè, sáng cùng ngày, anh B đến cơ quan công an trình báo.

Tiếp đó trong các ngày 27 và 28-1-2021, trên địa bàn quận Nam Từ Liêm và huyện Quốc Oai cũng xảy ra hai vụ cướp tài sản với thủ đoạn tương tự. Cụ thể, khoảng 2 giờ ngày 27-1, trong khi đi xe máy một mình đến địa bàn phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm), anh Lương Trung N. (SN 2001, thường trú tại Lập Thạch, Vĩnh Phúc) cũng bị một nhóm 3 - 4 đối tượng còn rất trẻ đi 2 xe máy chặn ép, cướp điện thoại di động và xe máy của anh. Khi anh N. có ý định phản kháng liền bị một đối tượng dùng dao gây thương tích. Một ngày sau, trên đường đê thôn Đình Tú (xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai) vợ chồng anh Nguyễn Đình S. (trú ở huyện Quốc Oai), cũng đụng ổ cướp với loang loáng dao kiếm. Nhóm đối tượng chặn đầu, dùng hung khí cướp xe máy và điện thoại di động của vợ chồng anh S rồi nhanh chóng biến mất.

Xác định tính chất nghiêm trọng của các vụ cướp, Công an quận Hà Đông đã phối hợp với Đội Chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố khẩn trương lập chuyên án tổ chức điều tra. Trên cơ sở lời khai của các bị hại, Ban chuyên án tập trung rà soát hệ thống camera an ninh dọc trục đường Lê Trọng Tấn và địa bàn giáp ranh để truy hướng di chuyển của nhóm cướp. Một tổ công tác khác đi "lật" từng hiệu cầm đồ để tìm tang vật vụ án…

Đồng thời các trinh sát cũng tỏa đi nhiều địa bàn để rà soát số đối tượng có biểu hiện chơi bời lêu lổng, hư hỏng, sống tại quận Hà Đông và một số địa bàn giáp ranh như huyện Thanh Trì, quận Thanh Xuân…

Sau 3 ngày rà soát, nhiều đối tượng nghi vấn đã được sàng lọc, nhận diện. Camera an ninh trên nhiều trục đường ở quận Hà Đông cũng giúp ban chuyên án thu lượm được những tin tức giá trị. Và nghi can đầu tiên được dựng lên, đó là Ngô Doãn Tám (sinh năm 2001, trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông). Tám có một tiền án về tội Trộm cắp tài sản và lâu nay đã được cơ quan công an đưa vào diện quản lý.

Ban chuyên án cũng được người dân cung cấp thông tin những ngày gần đây, cứ sau 21 giờ là Tám lại cùng mấy đứa em phóng xe máy đi đâu đó rồi trở về căn nhà tạm bợ lúc mờ sáng...

Hung khí cơ quan công an thu giữ

Ngày 29-1-2021, trên cơ sở thu thập đủ tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án đã thực hiện lệnh bắt, khám xét đối với Ngô Doãn Tám cùng 3 anh em ruột: Ngô Doãn Hoàng (sinh năm 2000), Ngô Doãn Phúc (sinh năm 2003) và Ngô Doãn Đức (sinh năm 2005) khi cả 4 đang say sưa ngủ trong căn nhà tạm ở cánh đồng phường Đồng Mai.

Khai thác nóng các đối tượng, Cơ quan công an làm rõ và bắt thêm đồng phạm là Nguyễn Hồng Nam (SN 2006, cùng trú ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông). Quá trình khám xét đối với Ngô Doãn Tám và đồng bọn, cơ quan công an thu giữ gần 20 chiếc điện thoại di động các loại, 4 chiếc xe máy, cùng nhiều hung khí như dao, kiếm, tuýp sắt hàn phóng lợn và nhiều tang vật có giá trị chứng minh tội phạm khác.

Nhớ lại khoảng 5 năm về trước, chúng tôi có mặt tại gia đình chị Đặng Thị Hải (sinh năm 1968, trú tại Cổ Bản, Đồng Mai, Hà Đông). Chỉ thoạt bước vào khoảng sân, cảm giác xót xa bỗng đâu cứ trào lên trong lòng. Trước mắt tôi là ngồn ngộn trăm thứ bà rằn như quần áo, xô chậu, xe đạp... vứt lỏng chỏng. Một góc, sáu bảy đứa trẻ dưới 10 tuổi ngồi chăm chú lên màn hình tivi. Thấy chúng tôi đến, chúng chỉ ngoảnh ra một giây, rồi lại quay vào màn hình. Thằng cu lớn nhất bọn chạy ra - chính là Ngô Doãn Phúc - dẫn tôi ra phía nghĩa địa cuối làng. Khi đó chị Hải đang cùng mấy anh lớn của Phúc miệt mài kéo lưới vớt cá, tôm cua tại một cái đầm bỏ hoang.

Chị Hải cho biết, năm 19 tuổi chị đã đi lấy chồng. Anh là Ngô Doãn Năm, ở ngay làng bên. Cưới xong hai vợ chồng chẳng biết tá túc nơi đâu, vì nhà anh Năm chật chội mà nhà chị Hải thì lại còn bức bối hơn. Hai người đành dắt díu nhau chọn một thẻo đất ở lề đường, gần hợp tác xã rồi "cắm mầm, trát vách" dựng lều ở tạm. Ở căn lều này được 7 năm, thì chị cứ "sòn sòn sòn đô sòn", đẻ liền 5 đứa con.

Hơn chục năm sau, hai anh chị mới có được mảnh đất cắm dùi, khi các cụ nhà chồng chị Hải dần dần khuất núi. Đến khoảng năm 2000, chị đã đẻ 8 lứa. Hai vợ chồng từ sáng sớm đến tối khuya quần quật làm lụng nuôi 10 miệng ăn. Cảnh nhà đã chật vật, song không vì thế mà chị… ngừng đẻ. Cho tới năm 2013 thì chị Hải đã vượt cạn đến lần thứ 14.

Căn nhà có hơn chục mét vuông khi đó chứa đến gần 20 người trở nên vô cùng chật chội, bức bách. Liều lĩnh, vợ chồng chị Hải "nhảy dù" ra mảnh đất bạt ngàn lau lách cỏ dại, lại ngay gần nghĩa địa để dựng một cái lán ở tạm. Ở đây chị nuôi đàn gà đàn vịt, lại chăn hộ mấy con bò cho người ta kiếm thêm đồng ra đồng vào.

Cũng vì suốt ngày đầu tắt mặt tối lo cho mười mấy cái "tàu há mồm", vợ chồng chị Hải chẳng còn thời gian chăm lo, bảo ban nên các con của chị đều không được học cao, và sức học cũng rất yếu. Cả nhà có duy nhất cháu Ngô Doãn Tới là được học THPT, nhưng cũng chỉ đến lớp 11 là nghỉ. Còn đa phần chỉ học đến bậc THCS. "Tôi cũng cố gắng tạo điều kiện cho các cháu đi học, nhưng sức học của các cháu đa phần là yếu. Mấy cháu liên tục bị lưu ban".

Vì không học cao nên các con của chị Hải đều rất khó tìm kiếm công ăn việc làm. Cô con gái cả lấy chồng được một thời gian thì mâu thuẫn với gia đình nhà chồng, lại quay về nhà mẹ đẻ. Mấy cậu con trai sinh năm 1991, 1993 cũng chủ yếu đi làm thuê làm mướn cho người ta. Anh Ngô Doãn Tới lấy vợ, đẻ con song cũng không tấc đất cắm dùi. Tới đành "học" theo bố, cũng chọn một khoảnh đất, làm cái lều tạm cạnh đó để vợ chồng có chỗ riêng mà chui ra, chui vào.

Công an quận Hà Đông dẫn giải đối tượng

Rồi anh Năm mất đi, chị Hải thì ngày một già yếu, không có sức để mắt đến bọn trẻ nữa. Hơn hai mươi tuổi đầu, Toán rồi Hoàng đều không có công việc ổn định, thường lang thang làm thuê làm mướn kiếm ăn. Đã thế, chúng còn ham chơi game; thích ngồi thiền ở quán Net.

Rồi khi đại dịch COVID-19 xảy đến, việc kiếm miếng cơm đút miệng ngày càng khó khăn. "Túng làm liều", Tám đã đi trộm tài sản và bị bắt. Ra tù, Tám cũng chả biết làm gì hơn, lại tiếp tục con đường tội lỗi. Song lần này liều lĩnh hơn, Tám rủ thêm cả cậu anh trai và hai đứa em ruột thực hiện hành vi phạm tội.

Theo tài liệu điều tra ban đầu của cơ quan công an, từ cuối tháng 12-2020 đến khi bị bắt, bốn anh em trai họ Ngô cùng đối tượng Năm đã gây ra hàng loạt vụ cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản tại địa bàn các quận Hà Đông, Hoàng Mai và các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, Hoài Đức. Trong số này, Ngô Doãn Tám được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Cứ khi màn đêm buông xuống, các đối tượng nhảy lên những chiếc xe máy (cướp được, đã tráo BKS) rồi mang theo hung khí đi “săn mồi”. Chúng thường di chuyển trên các tuyến đường ven đô, ngoại thành, tăm tia xem nhà dân, cửa hàng nào có sơ hở liền ra tay trộm cắp. Nếu gặp người đi đường một mình, ở các đoạn đường vắng vẻ liền lập tức đuổi theo chặn đầu chặn đuôi và đe dọa cướp tài sản. Số tài sản cướp được chúng mang đi bán lấy tiền ăn tiêu, chơi game và chia nhau. Hết tiền, cả bọn lại hẹn gặp, tụ tập đi gây án.

Tuy còn ít tuổi, nhưng nhóm cướp này cũng có nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng. Hung khí mang theo người thường gọn nhẹ, dễ cất giấu và cũng dễ phi tang trong trường hợp gặp lực lượng công an tuần tra đêm. Bên cạnh đó, sau khi gây án trót lọt ở địa bàn này, đêm hôm sau chúng sẽ kiếm ăn ở khu vực khác. Toàn bộ số xe máy được sử dụng để đi gây án bị công an thu giữ đều là tang vật các vụ trộm, cướp.

Khi nghe tin mấy cậu con trai bị bắt, chị Hải buồn lắm. Chị biết rồi chúng sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Nhà đã chả đủ ăn, giờ lấy gì đi thăm nuôi? Có lẽ, chị sẽ thêm một lần hối hận bởi đã sinh quá nhiều, để rồi không có điều kiện nuôi dưỡng, quan tâm chăm sóc và dạy dỗ cho chúng...

Nguồn: http://antg.cand.com.vn/Vu-an-noi-tieng/Bi-kich-o-gia-dinh-co-4-anh-em-cung-di-cuop-633012/Nguồn: http://antg.cand.com.vn/Vu-an-noi-tieng/Bi-kich-o-gia-dinh-co-4-anh-em-cung-di-cuop-633012/