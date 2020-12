Bị gọi về khi đang nhậu thịt chó với bạn, chồng mua xăng đốt vợ

Thứ Bảy, ngày 12/12/2020 08:57 AM (GMT+7)

Đang ngồi uống rượu, thịt chó với bạn thì bị vợ gọi về, rồi giữa 2 vợ chồng xảy ra cãi vã. Bực mình, Đoan mua xăng về đổ quanh nền nhà rồi châm lửa đốt nhà…

Chiều 11-12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho hay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Quang Đoan (SN 1980, trú tại khu 7, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn) về tội "giết người" quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, trưa 3-12, tại khu 7, tại căn nhà cấp 4 của gia đình Ngô Quang Đoan đã xảy ra 1 vụ hỏa hoạn khiến vợ của Đoan là chị N.T.H (SN 1975), bị mắc kẹt bên trong đám cháy. Sau khoảng 15 phút, nạn nhân tự giải thoát khỏi vụ cháy nhưng bị bỏng nặng và được đưa đi cấp cứu trại Trung tâm y tế huyện Vân Đồn.

Ngay sau khi tiếp nhận và tiến hành hoạt động điều tra, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân gây ra vụ cháy là do Đoan tưới xăng đốt nhà.

Vụ việc bắt nguồn từ việc khi Đoan đang ngồi cùng bạn bè ăn thịt chó, uống rượu tại quán Nam Cảng thuộc khu 9, thị trấn Cái Rồng thì chị N.T.H. gọi điện thoại cằn nhằn về việc Đoan uống rượu và yêu cầu về nhà nên 2 vợ chồng xảy ra cãi vã qua điện thoại. Về đến nhà, Đoan và chị H tiếp tục đóng cửa cãi, chửi nhau.

Bực mình, Đoan lấy can nhựa (loại 10 lít) tại gác bếp rồi điều khiển xe môtô đi đến cửa hàng xăng dầu Đông Hà (cách nhà Đoan 500 m) mua 120 ngàn đồng xăng mang về nhà. Tại đây, Đoan và chị H tiếp tục cãi, chửi, thách thức nhau dẫn đến việc Đoan đã đổ xăng rải xung quanh nền nhà rồi lấy hộp diêm để tại ban thờ quẹt lửa, ném xuống nền nhà, khiến căn nhà bốc cháy.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý Ngô Quang Đoan theo quy định của pháp luật.

