Bị em rể hiếp dâm 2 lần khi đang mang bầu

Thứ Ba, ngày 08/01/2013 13:48 PM (GMT+7)

Những ngày này, người dân ở xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định vẫn chưa hết xôn xao bàn tán về nghi án em rể “cưỡng bức” chị dâu đang mang thai.

Lạm dụng tình dục Sự kiện:

Mặc dù đã có kết luận của cơ quan CSĐT tuy nhiên, không đồng tình với kết luận của lực lượng chức năng, nạn nhân và người nhà khẳng định sẽ khiếu kiện đến cùng.

Cụ thể, ngày 18/9/2012, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Hưng nhận được đơn tố cáo của chị Vũ Thị Tr (SN 1993, trú tại Đội 2, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, đang mang thai) tố cáo bị em rể là Tạ Văn Long (SN 1985, trú tại xóm 2, xã Nghĩa Phong, Nghĩa Hưng, Nam Định) hiếp dâm 2 lần liên tiếp.

Theo đơn thư, khoảng 21h30’ ngày 13/9/2012, tại nhà ông Nguyễn Văn Bản (SN 1948, ở Đội 2, xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Hưng), gia đình ông Bản đi vắng, chỉ có mình chị Vũ Thị Tr là con dâu ở nhà. Tạ Văn Long là con rể ông Bản điện thoại cho chị Tr để hỏi mượn tiền. Thấy chị Tr bảo không có tiền, Long nói: “Vợ chồng em vừa đánh nhau. Chán lắm. Em chỉ muốn đánh chết nó”.

Biết vợ Long đang có thai, sợ bị đánh sẽ ảnh hưởng đến thai nhi vì vậy, chị Tr xuống mở cửa để khuyên bảo Long. Nhưng sau khi mở cổng, Long đi thẳng xe máy vào trong nhà, đóng chốt cửa, bế chị Tr lên tầng hai, đưa vào phòng ngủ.

Sau khi nhận được bản kết luận điều tra của Công an huyện Nghĩa Hưng (Nam Định), phóng viên Giáo dục Việt Nam đã nhiều lần liên hệ với lãnh đạo Công an huyện Nghĩa Hưng để làm rõ sự việc. Tuy nhiên, sau nhiều ngày, chúng tôi gặp được một đồng chí công an huyện này. Đồng chí này cho biết, vụ việc vẫn còn đang tiếp tục điều tra nên không thể cung cấp thông tin cho báo chí?!

“Chúng tôi có nhiều bài học đắt giá về việc cung cấp thông tin rồi”, đồng chí này nói để kết thúc câu chuyện với PV.

Tại đây, Long cởi quần ngoài, xé quần lót của chị Tr và có hành vi giao cấu với chị Tr. Mặc dù chị Tr la hét, phản ứng chống lại song Long đe dọa: “Nếu không để cho quan hệ sẽ cho sảy thai”. Khoảng 10 phút sau, khi giao cấu với chị Tr xong, cùng lúc này có tiếng còi xe chạy bên ngoài, chị Tr hô: “Anh Phương về” (anh Phương là chồng chị Tr).



Long dậy mặc quần áo, cầm sợi dây chuyền bằng bạc của Long cởi ra lúc trước, mở cửa đi ra ngoài. Chị Tr vơ quần áo chạy vào trong nhà tắm, chốt cài cửa và ngồi trong nhà tắm. Khoảng 30 phút sau, tưởng Long đã về, chị Tr mở cửa nhà tắm ra ngoài để đóng cửa phòng ngủ thì Long lại quay vào, ôm lấy chị Tr đẩy lên giường và tiếp tục quan hệ tình dục.



Khi đang quan hệ, chị Tr van xin Long và nói: “Máu chảy ra”. Long thấy vậy không giao cấu nữa, đứng dậy mặc quần áo, đồng thời đe dọa: “Không được nói cho ai biết, nếu nói thì giết”.

Sau khi Long về, chị Tr điện thoại báo cho gia đình.

Chỉ giao cấu không hiếp dâm?



Căn cứ đơn tố cáo của chị Vũ Thị Tr, cơ quan CSGĐ Công an huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, triệu tập Tạ Văn Long, tiến hành các hoạt động điều tra thu thập chứng cứ và ngày 16/11/2012 đưa ra Kết luận: "Sự việc xảy ra tại nhà ông Nguyễn Văn Bản (đội 2, xã Nghĩa Hồng) tối ngày 13/9/2012 chỉ có chị Tr và Tạ Văn Long ngoài ra không có ai biết và chứng kiến.



Tiếp xúc với phóng viên Giáo dục Việt Nam, Tạ Văn Long "bẽn lẽn" thừa nhận có giao cấu với chị Tr trong tối ngày 13/9 nhưng không phải hiếp dâm.

Trong quá trình điều tra, chị Tr luôn thay đổi, bổ sung lời khai song đều mâu thuẫn với khai báo của Tạ Văn Long và không phù hợp với quy luật khách quan về việc chị Tr tố cáo Tạ Văn Long có hành vi hiếp dâm chị.



Kết quả kiểm tra trên thân thể của Tạ Văn Long và chị Vũ Thị Tr qua trưng cầu giám định và xem xét đều không để dấu vết xây xước gì liên quan đến việc hiếp dâm.



Do đó, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Hưng kết luận: Không đủ cơ sở để kết luận tối ngày 13/9/2012, Tạ Văn Long có hành vi hiếp dâm, theo quy định tại điều 111 BLHS như đơn tố cáo của chị Vũ Thị Tr ngày 18/9/2012; Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Hưng ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo Khoản 2, điều 107 BLTTHS và chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an xã Nghĩa Hồng xử lý theo thẩm quyền".



Trao đổi với phóng viên, anh Tạ Văn Long cho biết: “Tối hôm ấy, tôi cùng một vài anh em đi uống rượu. Đến khoảng 21h, tôi dùng số sim rác liên lạc với chị Tr để mượn tiền nhưng chị Tr trả lời không có. Liền lúc đó, Tr cũng nói chỉ có ở nhà một mình và rủ tôi qua đó chơi. Sau đó tôi đi xe máy đến nhà Tr và được cô ấy ra mở cổng.



Vào bên trong, chị Tr chủ động khép cửa, tắt điện, bảo tôi lên nhà ngồi chơi. Tới phòng ngủ của hai anh chị, tôi ngồi dưới nền nhà, còn chị Tr cũng sán lại gần rồi đặt tay lên đùi tôi... ".



Long khẳng định, việc quan hệ là được sự đồng thuận của chị Thủy. "Sau đó, tôi về nhà ngủ bình thường, tự nhiên sáng hôm sau thấy vợ nói rằng ngay trong đêm có nhận được điện thoại của bố vợ nói rằng tôi hiếp dâm chị Tr”.

Tiếp tục kiến nghị tới cùng



Trao đổi với PV, chị Tr cho biết, chị không đồng ý với nội dung kết luận của cơ quan công an.



“Tôi là một người hoàn toàn bình thường, nếu tôi đồng ý quan hệ với Long thì tại sao ngay sau khi xảy ra sự việc, tôi lại gọi điện thông báo cho tất cả mọi người trong gia đình biết. Hơn nữa, tôi đang mang thai tháng thứ ba liệu có cần đàn ông đến mức như vậy không? Chiếc điện thoại có lưu các cuộc gọi của Long cho tôi hiện nay, cơ quan điều tra vẫn đang thu giữ. Tôi sẽ tiếp tục kiến nghị bản điều tra này đến cùng”, chị Tr bức xúc nói.

Nói thêm về nội tình vụ việc, chị Tr cho biết: “Tôi đã sảy thai hai lần, đây là lần mang thai thứ 3 nên tôi rất yếu. Tôi lo sợ bị sảy thai lần nữa thì sẽ vĩnh viễn bị vô sinh nên khi Long dọa, không chống cự nổi, tôi đã van xin. Nhưng nó vẫn không tha cho tôi”.



Còn theo ông Nguyễn Văn Bản (bố chồng chị Tr và cũng là bố vợ của Tạ Văn Long), ngay trong đêm 13/9/2012, sau khi sự việc xảy ra, ông đã nhận được điện thoại của chị Tr.



“Sau khi sự việc xảy ra, ngay trong đêm, tôi đã nhận được điện thoại thông báo của con dâu về sự việc. Nội dung nó thông báo cho tôi y như nó trình bày ở trên. Không chỉ có mình tôi mà Tr còn gọi điện cho nhiều người thân của hai bên gia đình nữa. Ngay đêm đó, tôi đã gọi điện cho Long và con gái tôi (Nguyễn Thị Thu Thúy, em chồng chị Tr - PV) nhưng hai vợ chồng đều chối là không ra nhà tôi.



Ngay ngày hôm sau, gia đình tôi đã mua vé máy bay về nhà. Tôi đã đến nhà Long thì mẹ Long nói với tôi là do nó say rượu quá nên làm bậy và mong nhà chúng tôi thông cảm”, ông Bản khẳng định.



Ông Bản cũng cho biết thêm, Tạ Văn Long và vợ là Nguyễn Thị Thu Thúy thường xuyên đánh đập, chửi bới nhau vì kinh tế túng quẫn. Mỗi lần như vậy, Long thường gọi điện cho bố mẹ vợ vào giải quyết nếu không sẽ giết vợ.



Chưa hết, theo ông Bản, sau khi chị Tr viết đơn tố cáo, con gái ông là chị Thúy đã đến nhà, có nhiều lời lẽ bất kính khiến ông phải gọi điện cho công an đến giải quyết.