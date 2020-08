Lừa “chạy biên chế”, nữ sinh ngành luật bị bắt

Thứ Bảy, ngày 01/08/2020 16:00 PM (GMT+7)

Trong lúc túng tiền tiêu xài và trả nợ, nữ sinh ngành luật tại trường ĐH đã nghĩ cách lừa đảo “ chạy biên chế ” để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 1/8, Công an TP Vinh cho biết, ngày 31/7 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam đối với Bùi Ngọc Diệp (SN 1998) trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cuối năm 2019, Diệp đi đâu cũng giới thiệu mình là sinh viên ngành luật, chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp, quen biết nhiều lãnh đạo của trường, có thể chạy biên chế cho ai muốn vào trường ĐH nơi Diệp đang học tập.

Biết tin chị Nguyễn Thị T. (SN 1987, trú cùng xã với Diệp) có bằng đại học nhưng chưa có việc làm liền bám lấy Diệp.

Biết “con mồi đã cắn câu”, Diệp ra giá 150 triệu đồng, sau 2 tháng sẽ có quyết định nhận vào biên chế Khoa ngoại ngữ, trường ĐH Vinh. Tin tưởng đối tượng, chị T đã vay mượn khắp nơi đủ 150 triệu đồng đưa cho bà mẹ Diệp, sau đó bà mẹ chuyển số tiền trên cho con

Hết 2 tháng như cam kết mà vẫn chưa có quyết định tuyển dụng, chị T hối thúc thì Diệp đưa ra “ hợp đồng làm việc ” của thường ĐH có đóng dấu đỏ và chữ ký của ông hiệu trưởng.

Cầm “hợp đồng làm việc” chị T ngày đêm hồi hộp chờ quyết định chính thức gọi vào làm việc mãi vẫn không thấy. Khi gọi điện cho Diệp thì điện thoại không liên lạc được.

Ngày 20/7, chị T mới "té ngửa" khi biết mình bị lừa nên mang “ Hợp đồng làm việc” và đơn tố giác đến Công an thì được biết thêm giấy tờ và con dấu, chữ ký đều là giả.

Ngày 25/7, Bùi Ngọc Diệp bị cơ quan chức năng bắt tạm giam để điều tra về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

