Bí ẩn vụ sát hại 2 rapper đình đám: FBI cũng phải đau đầu

Chủ Nhật, ngày 05/03/2017 04:00 AM (GMT+7)

Năm 1996 là một năm đen tối trong lịch sử âm nhạc Mỹ khi liên tiếp mất đi 2 tài năng của dòng nhạc Rap và R&B. 20 năm đã trôi qua nhưng hung thủ gây nên cái chết của Tupac Shakur và Biggie Smalls vẫn còn nằm trong bóng tối.

Cái chết bí ẩn của các ngôi sao nổi tiếng thế giới Sự kiện:

Lịch sử từng ghi nhận không ít ngôi sao tài năng mà bạc mệnh, đã ra đi một cách bất ngờ khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, xót xa. Dù những nấm mồ đó đã xanh cỏ nhưng câu chuyện xung quanh cái chết của họ cho đến nay vẫn là chủ đề tranh luận không có hồi kết. Loạt bài “Cái chết bí ẩn của các ngôi sao nổi tiếng thế giới” sẽ phần nào mang đến cái nhìn toàn diện nhất cho độc giả về phần sự thật bị chôn vùi ấy.

Tupac Shakur

Biggie Smalls và Tupac Shakur từng là hai cái tên đình đám của âm nhạc Mỹ. Tupac Shakur với loạt hit như I Get Around, Keep Ya Head Up, 2 of Americaz Most Wanted, God Bless the Dead, Hail Mary,... ngày nay vẫn còn được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt. Trong khi đó, Biggie Smalls cũng không hề kém cạnh. Anh thường xuyên xuất hiện bên cạnh Michael Jackson trong các tác phẩm This Time Around, HIStory Past, Present and Future, Book I,...

Ở tuổi đời còn rất trẻ, người hâm mộ đặt kì vọng lớn vào 2 cái tên sẽ làm nên cơn sốt cho dòng nhạc hip hop. Vậy mà chỉ trong vòng nửa năm, hai người nghệ sĩ đã lần lượt ra đi, để lại bao tiếc thương cho công chúng.

Hai cái chết khó hiểu

Các chi tiết xung quanh cái chết của Tupac Shakur đã được kể lại hàng chục lần trong 20 năm qua, kể từ cái đêm anh bị bắn ở Las Vegas.

23h15 đêm 7/9/1996, Chris Carroll - chỉ huy đội cảnh sát tuần tra Sở Cảnh sát Las Vegas - nhận được tin từ cấp dưới của mình khi người này phát hiện một nhóm người có súng đang đi trên đoạn đường gần ngã tư Flamingo và Koval. Ngay lập tức anh bám theo nhưng khoảng cách quá xa đã làm anh mất dấu họ. Anh chỉ kịp nhìn thấy họ rẽ trái, đi về phía đại lộ Las Vegas.

Giao thông trên tuyến đường này luôn trong tình trạng tắc nghẽn vào các tối thứ bảy, nhưng hôm nay nó đặc biệt quá tải do vừa kết thúc trận quyền anh giữa Mike Tyson và Bruce Seldon ở khách sạn MGM Grand Hotel vài giờ trước đó.

“Bất cứ trận đấu nào của Mike Tyson sau khi kết thúc đều có khả năng xảy ra 1 cuộc chiến bởi nó thường quy tụ những tay anh chị đến theo dõi’, Carroll nói. Cho nên, lẽ ra giờ trực của anh bắt đầu từ 22h nhưng anh đã phải chuẩn bị từ 15h chiều, sẵn sàng cho những tình huống bất ổn. Bạo lực từ các băng đảng tội phạm đã trở thành mối quan tâm hàng đầu ở Las Vegas từ giữa những năm 80.

Trận đấu quyền anh kết thúc, Tupac Shakur đi cùng với Tray Lane, Suge Knight và một toán vệ sĩ. Tại tiền sảnh MGM Grand Hotel, Lane nhận ra Orlando Anderson – một thành viên của băng đảng Southside Crip mà Suge Knight đã có hiềm khích từ trước.

Lane cùng đồng bọn đuổi theo Anderson, giữa họ xảy ra xô xát. Theo đoạn camera thu được, Shakur và Knight cùng tham gia vào cuộc ẩu đả, Shakur là người đã tung nắm đấm đầu tiên.

Sau khi vụ va chạm kết thúc, lúc 23h05, những chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau, băng qua những con đường đông đúc của Las Vegas. Đó là đoàn xe của Death Row và Suge Knight là người cầm lái chiếc BMW 750 màu đen dẫn đầu, hướng tới Câu lạc bộ Club 662. Khi xe đi tới ngã tư đường Flamigo và Koval, Tupac Shakur lúc này ngồi ở ghế trước và không hê để ý đến chiếc Cadillac màu trắng với khoảng 3,4 người đàn ông bên phải. Một khẩu súng đã lên đạn thò ra từ băng sau của chiếc Cadillac. Đạn tuôn xối xả vào chiếc BMW, 4 viên trong số đó đã xuyên qua cơ thể Shakur. Chiếc Cadillac sau đó nhanh chóng hướng về phía Koval tẩu thoát.

Khi cảnh sát đến, họ gọi một chiếc xe cứu thương cho Shakur. Anh nhanh chóng được đưa đến bệnh viện nhưng không thể qua khỏi vào 6 ngày sau đó.

Khi cả thế giới vẫn còn chưa hết bàng hoàng bởi sự ra đi quá đột ngột của Shakur thì tiếp tục lại chứng kiến bi kịch tương tự của Biggie Smalls.

Biggie Smalls

Sáu tháng sau cái chết của Tupac Shakur, Biggie Smalls đang ở Los Angeles để dự giải thưởng Soul Train Music Awards lần thứ 11.Tối ngày 9/3/1997, sau khi rời một bữa tiệc, chiếc xe chở Biggie Smalls đến ngã tư giao giữa đại lộ Fairfax và Wilshire thì dừng chờ đèn đỏ.

Khi đó, một người đàn ông đến gõ cửa chiếc Suburban màu xanh. Nghĩ đó là một fan hâm mộ anh kéo cửa kính xuống. Bất ngờ từ đâu, một chiếc Chevrolet Impala màu tối vượt lên phía phải. Tên tài xế da đen móc ra một khẩu tự động nhằm thẳng phía rapper mà bắn. Biggie Smalls trúng nhiều phát ở ngực. Cả nhóm tức tốc đưa anh đến bệnh viện nhưng Biggie đã vĩnh viễn ra đi.

Những điểm đáng ngờ

Cái chết của 2 rapper này giống nhau một cách kì lạ. Cả hai đều bị bắn nhiều phát khi ngồi ở ghế trước trong xe hơi của họ. Họ đều rất thành công trong sự nghiệp, là những tên tuổi sáng giá nhất ở thể loại nhạc này và đang đối đầu nhau.

Bất chấp mọi nỗ lực điều tra của cảnh sát và sự vào cuộc của lực lượng FBI, cho tới nay, dù hai thập kỉ trôi qua nhưng danh tính của kẻ đã nã súng vào Tupac Shakur và Biggie Smalls vẫn còn là bí ẩn. Có một điều người ta tin chắc rằng hai cái chết này phải có mối liên hệ với nhau.

Suge Knight là cái tên được nhắc đến trong cả hai vụ án. Vào đêm Tupac Shakur bị giết, Suge Knight đã có hiềm khích với băng Southside Crip, chính Tupac là người xô xát với Orlando Anderson, một thành viên của băng đảng này. Sáu tháng sau cái chết của Tupac Shakur, cái tên Suge Knight lại được đưa ra. Lần này giả thuyết chính là Suge Knight đã thuê người giết Biggie nhằm trả thù cho Tupac.

Báo chí, truyền thông, dư luận đã đặt lên phân tích, mổ xẻ kỹ lưỡng nhưng vẫn không có một chút manh mối về danh tính thủ phạm. Không ít các giả thiết được đưa ra, thậm chí có những người vẫn giữ niềm tin rằng Shakur không chết, mà những năm qua anh sống ẩn dật ở Cuba, New Zealand, Tasmania hoặc vùng nông thôn Pennsylvania.

2 thập kỷ đã qua đi nhưng những nghi vấn xung quanh hung thủ hai vụ án này cho đến nay vẫn chưa thể làm rõ.

----------------------------------------

Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Cái chết bí ẩn của các ngôi sao nổi tiếng thế giới, vào 6/3/2017.