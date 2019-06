Đi tìm sự thật cái chết của “Vua nhạc Rock” Elvis Presley

Thứ Ba, ngày 07/03/2017 04:00 AM (GMT+7)

40 năm đã trôi qua kể từ khi “huyền thoại nhạc Rock” Elvis Presley qua đời nhưng cái chết của ông vẫn là chủ đề tranh luận của không ít người bởi những bí ẩn về nguyên nhân thực sự khiến ông phải từ giã cõi đời khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp.

Cái chết bí ẩn của các ngôi sao nổi tiếng thế giới Sự kiện:

Lịch sử từng ghi nhận không ít ngôi sao tài năng mà bạc mệnh, đã ra đi một cách bất ngờ khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, xót xa. Dù những nấm mồ đó đã xanh cỏ nhưng câu chuyện xung quanh cái chết của họ cho đến nay vẫn là chủ đề tranh luận không có hồi kết. Loạt bài “Cái chết bí ẩn của các ngôi sao nổi tiếng thế giới” sẽ phần nào mang đến cái nhìn toàn diện nhất cho độc giả về phần sự thật bị chôn vùi ấy.

“Ông Vua nhạc Rock” Elvis Presley

Elvis Presley là một trong những nghệ sĩ Mỹ có tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. Ông được xem như một biểu tượng văn hóa và nổi tiếng với danh xưng “Ông vua của Rock’n’Roll”, “Huyền thoại nhạc Rock”. Các ca khúc nổi tiếng nhất của Elvis có thể kể đến như Loving You, One Night, It's Now or Never, Good Luck Charm, Return to Sender, … cho tới ngày nay vẫn làm nức lòng người hâm mộ.

Thế nhưng khi sự nghiệp còn đang lên, Elvis Presley bất ngờ ra đi khi đang chuẩn bị cho một tour diễn lớn ở tuổi 42.

Ngày đau thương

Vào thứ hai ngày 15/8/1977, Elvis Presley thức dậy lúc 16h. Sau khi dành cả buổi tối hôm đó để xem tivi, chơi với con gái Lisa Marie và tranh luận với vợ chưa cưới Ginger Alden, anh ra ngoài gặp nha sĩ của mình, Lester Hoffman, lúc 23h và trở về nhà khi đồng hồ điểm 0h30.

Khoảng 2h15, Elvis lại gọi điện cho bác sĩ vì quá đau răng và được tư vấn dùng một số loại thuốc. Trên đường trở về phòng, thấy Lisa Marie vẫn còn thức chơi, anh liền bế cô bé lên giường, hôn lên trán và nói lời chúc ngủ ngon. Đó là lần cuối cùng Lisa Marie thấy cha mình còn sống.

Đến sáng ngày 16/8/1977, Elvis Presley vẫn không thể chợp mắt và quyết định vào nhà tắm để đọc sách. “Đừng ngủ quên luôn trong đó nhé!”, Ginger nói và tiếp tục giấc ngủ của mình.

Ginger Alden thức dậy lúc 13h30, không thấy Elvis trên giường nhưng cũng không bận tâm nhiều. Một lúc sau, cô dậy mặc quần áo và trang điểm rồi bước tới cửa phòng tắm khi thấy đèn trong đó vẫn sáng, nhẹ nhàng ngõ cửa và gọi Elvis. Không có tiếng trả lời. Linh cảm điều không may, cô vội đẩy cửa và phát hiện ra Elvis đang gục trên sàn nhà trong tư thế giống như đang quỳ lạy với một bãi nôn mửa.

Ngay sau khi phát hiện hôn thê của mình đã ngất, cô liền chạy đi gọi người giúp đỡ. Joe Esposito, bạn thân của Elvis, nhanh chóng chạy đến. Họ liên tục đập mạnh vào ngực của Elvis và hô hấp nhân tạo để giúp anh thở nhưng cơ thể anh đã tê cứng và lạnh ngắt, khuôn mặt sưng lên và tím ngắt, nhãn cầu đỏ thẫm. “Ôi, lạy Chúa, xin anh đừng đi, xin đừng chết!", vừa thực hiện các động tác cấp cứu Joe vừa nói.

14h55, 22 phút sau khi Ginger gọi điện, xe cứu thương với một đội ngũ bác sĩ và chuyên gia hồi sức có mặt nhưng tất cả đã quá muộn. Lúc đó là 15h30 ngày 16/8/1977.

Ba ngày sau đó, cơ quan chức năng đã công bố giấy chứng tử của Elvis, trong đó nêu nguyên nhân là do “tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim”. Tuy nhiên, xung quanh cái chết của Elvis Presley luôn xuất hiện nhiều lời đồn thổi với những giả thuyết khác nhau.

Đâu là nguyên nhân thực sự?

Người ta cho rằng đây chỉ là nguyên nhân ngụy tạo nhằm che đậy lý do thực sự vì gia đình Presley không muốn hình ảnh của anh bị ảnh hưởng. Thực tế, nguyên nhân cái chết đột ngột này là do Elvis Presly đã uống đến 10 loại thuốc và chất kích thích mà không bác sĩ nào dám kê, trong đó có morphine và những liều thuốc ngủ cực mạnh.

Năm 1967, Tiến sĩ George Nichopoulos là người trực tiếp chăm sóc Elvis khi đó 32 tuổi và nặng 74kg. Ông cho biết giai đoạn này sức khỏe Elvis sụt giảm nghiêm trọng bởi những cơn đau mãn tính, mất ngủ, tăng huyết áp, hôn mê... Elvis cũng từng nhập viện khẩn cấp vì chứng viêm phổi, viêm gan và phình trương đại tràng. Anh dần phụ thuộc nhiều vào thuốc ngủ, thuốc giảm đau để quên đi nỗi buồn, sự đau đớn về thể xác và áp lực cuộc sống. Bởi vậy, giả thiết loạn nhịp tim bởi dùng thuốc quá liều được xem là hợp lý hơn cả.

Nhưng theo George Nichopoulos, bác sĩ riêng của Elvis, về sau đã tiết lộ nguyên nhân khiến Elvis Presley qua đời lại là một căn bệnh rất bình thường. Đó là bệnh táo bón kinh niên. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy đường kính ruột kết của Elvis Presley lên tới 12-15,5 cm, lớn hơn 5-7,5 cm so với của người bình thường. Thay vì độ dài khoảng 1,3-1,5m như thông thường, ruột kết của Elvis Presley dài tới 2,5-2,8m.

Thậm chí, có giả thuyết cho rằng Elvis Presley đã giả chết để trục lợi. Rất nhiều bài báo và nhân chứng khẳng định ngôi sao này vẫn sống. Năm 1988, Louise Welling, một phụ nữ ở Missouri khẳng định bà và con gái đã thấy Elvis hai lần ở hai nơi ở nước Mỹ, một lần ở Michigan và một lần ở Mississippi. Sau đó, một loạt người tuyên bố đã thấy Elvis ở Las Vegas (Mỹ), ở Stockholm (Thụy Điển) và thậm chí ở London (Anh) vào năm 2002.

Tuy nhiên, với tiền sử bệnh lý cùng việc quá phụ thuộc vào thuốc như vậy, việc Elvis dùng thuốc quá liều dẫn đến đột tử cho đến này vẫn được nhiều người công nhận hơn cả, dù cho việc uống trong lúc không kiểm soát được tâm trí hay tỉnh táo mãi mãi là điều không thể giải thích.

