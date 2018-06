Bí ẩn 11 năm về cái chết bất ngờ của tỷ phú - điệp viên vĩ đại nhất thế kỷ 20

Ngoài ra, nhiều nhân chứng tuyên bố có nhìn thấy 2 người đàn ông màu da rám nắng trên lan can nhà Marwan trước khi ông rơi từ trên cao xuống đất.

Con trai ông - Gamal - tin rằng cha mình không có động cơ tự tử và càng không có lý do nào khác dẫn cha ông đến cái chết ngoại trừ bị sát hại. Gamal cho biết lúc đó Marwan đi khập khiễng và rất yếu sức, thử hỏi làm thế nào ông vượt qua được hàng rào sắt lan can nhà để nhảy xuống?

Ông Marwan không hề để lại thư tuyệt mệnh và quan trọng hơn, vào thời điểm đó, Marwan có "nhiều lý do để sống": ông có kế hoạch bay đi New York gặp luật sư riêng, ông cũng vừa gia nhập một câu lạc bộ gồm toàn nhân vật quyền lực bao gồm cả Thái tử Charles và cựu Giám đốc MI-5, Dame Stella Rimington. Vài ngày trước đó, ông đã mua quà cho cháu nội và đang chuẩn bị cùng vợ đưa các cháu đi du lịch.

Ngay lập tức, người ta gọi điện cho cảnh sát và y tế sơ cấp cứu. Nhưng các nhân viên y tế đến quá chậm trễ khiến cho Marwan không qua khỏi. Ông được xác định tử vong do đứt động mạch chủ.

Thứ Năm, ngày 07/06/2018 04:00 AM (GMT+7)

Theo Đàm Anh (Theo The New York Times, The Guardian) (Dân Việt)