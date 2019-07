Bệnh nhân nguy kịch vì đái tháo đường khi tạm giam, người nhà vây bệnh viện

Thứ Sáu, ngày 05/07/2019 17:00 PM (GMT+7)

Sau khi con trai hôn mê vì biến chứng của bệnh đái tháo đường, người nhà đã kéo đến bao vây bệnh viện khiến công an phải cử lực lượng đến giữ trật tự.

Trưa 5-7, lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng xác nhận, đêm 4-7 và rạng sáng ngày 5-7, công an phải cử lực lượng đến bảo vệ tại Bệnh viện Đà Nẵng vì người nhà bệnh nhân kéo đến quá đông. Nhóm người trên là người thân của bị can Trần Văn Hiền (SN 2002, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, phạm tội cố ý gây thương tích, bị tạm giam theo Quyết định số 160/2019/HSST-QĐTG, ngày 27-6, của Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu.

Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu cũng thông tin, do người nhà bệnh nhân tụ tập quá đông trong bệnh viện nên công an quận này đã cử nhiều cán bộ đến để đảm bảo an ninh. Theo đại tá Hương, người nhà bệnh nhân tụ tập đông nhưng chưa có hành vi gây rối.

Người thân của bệnh nhân tập trung đông tại Bệnh viện Đà nẵng đêm 4-7

Trước đó, khoảng 22h ngày 3-7, khi đang bị tạm giam tại Trại giam Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, Hiền có biểu hiện mệt, đau ngực, khó thở. Qua thăm khám, cán bộ y tế Trại tạm giam Hòa Sơn chẩn đoán Hiền bị sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa, theo dõi sốc nhiễm trùng và đã đưa Hiền đi Bệnh viện Liên Chiểu để cấp cứu. Sau đó, Bệnh viện Liên Chiểu xét nghiệm, chẩn đoán và đề nghị chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng với lý do ngoài khả năng chuyên môn.

Đến rạng sáng 4-7, Hiền được đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng. Từ 1h20 đến 2h30 sáng 4-7, Hiền bị ngưng tuần hoàn 2 lần, được ép tim lồng ngực và dùng thuốc để tim đập lại. Bệnh viện thông báo Hiền bệnh nặng, diễn biến phức tạp do có nhiều bệnh kèm theo, phải thực hiện lọc máu khẩn cấp và có khả năng tử vong cao.

Bị can Trần Văn Hiền đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân Hiền biểu hiện bệnh lý ác tính đối với bệnh nhân đái tháo đường, toan hóa máu nặng dẫn đến ngừng tuần hoàn. "Bệnh nhân đã được cấp cứu tích cực ở các Trung tâm y tế tuyến quận, huyện và đưa đến cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng lúc 0 giờ trong trường hợp ngưng tim, ngưng tuần hoàn. Bệnh viện đã tiến hành hồi sức tích cực chống độc cho bệnh nhân hơn 1 giờ sau bệnh nhân mới tỉnh lại được" – Bác sĩ Nhân thông tin.

Theo Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh lý này khá phổ biến ở những bệnh nhân tiểu đường, đó là biến chứng tối cấp khi đường huyết cao, trên nền có nhiễm trùng đường tiêu hóa khiến biến chứng bùng lên mất kiểm soát, rối loạn các chức năng của cơ thể. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa hồi sức tich cực Chống độc - Bệnh viện Đà Nẵng nhưng tiên lượng rất nặng.

Bác sĩ Nhân nhấn mạnh đây là một trường hợp bệnh lý thông thường đối với bệnh nhân đái tháo đường, nhưng khi biến chứng sẽ rất khó kiểm soát.

Người nhà của Hiền thấy vết bầm trên ngực Hiền do việc ép tim nên nghĩ Hiền bị đánh đã không kiểm soát được hành vi, hiện Công an TP và các bác sĩ đã tiến hành giải thích cho gia đình nạn nhân hiểu.