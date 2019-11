Bênh em trai, thiếu niên dùng dao đâm chết người

Chủ Nhật, ngày 17/11/2019 14:45 PM (GMT+7)

Khi đến sân bóng thấy em trai và Hợp cãi nhau, Lộc cầm mũ bảo hiểm xông vào đánh và dùng dao đâm Hợp khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 17/11, nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra, làm rõ một vụ “Giết người”, xảy ra trên địa bàn huyện U Minh (Cà Mau), khiến 1 người tử vong.

Theo điều tra ban đầu, tối 15/11, Lê Huy Thịnh (SN 2006) cùng với Huỳnh Chí Thức (SN 2004), cùng ngụ thị trấn U Minh, huyện U Minh (Cà Mau) đến một sân bóng đá (ở khóm 1, thị trấn U Minh) gặp Đoàn Quốc Cường (SN 2003) và Nguyễn Tấn Hợp (SN 2003, ngụ Kiên Giang) để xin lỗi, do có mâu thuẫn từ trước, nhưng Cường không chấp nhận. Sau đó, 2 bên xảy ra cự cãi.

Lúc này, Thức dùng điện thoại gọi cho anh trai là Huỳnh Tấn Lộc (SN 2003) đến giải quyết mâu thuẫn. Nhận được tin của em trai, Lộc lên xe và mang theo một con dao đến sân bóng.

Khi đến nơi, Lộc thấy 2 bên đang cãi nhau, nên cầm mũ bảo hiểm xông vào đánh nhóm của Cường. Trong lúc ẩu đả, Lộc bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người đâm trúng Hợp, khiến nạn nhân tử vong. Vụ việc sau đó được người dân phát hiện và trình báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an huyện U Minh phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra. Qua điều tra, cơ quan công an cũng đã mời những người có liên quan đến trụ sở để thẩm vấn.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

