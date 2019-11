Bênh con, 5 người lớn lao vào trường đánh gục nam sinh lớp 8

Thứ Bảy, ngày 02/11/2019 17:30 PM (GMT+7)

Ngày 2/11, anh Lê Xuân Quang (36 tuổi, ngụ tại thôn Cống Trúc, xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương (Thanh Hoá) cho biết con trai anh là cháu L.X.C. (học sinh lớp 8A, Trường THCS Quảng Ninh) vừa bị phụ huynh và người thân (tất cả 5 người) của một nữ học sinh cùng trường xông vào trường đánh.

Gia đình cho hay em C. bị đánh vào vùng mang tai, sau gáy và đạp vào bụng

Theo trình báo của gia đình anh Quang, vào đầu giờ học chiều 30/10, khi con trai anh đến trường đi học, thì bất ngờ có 5 người, đều là phụ huynh và người thân của em M.Q.H (học sinh lớp 8B, Trường THCS Quảng Ninh) xông vào đánh.

Sau khi xảy ra sự việc, L.X.C. được người thân đưa đi bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ. Theo gia đình cho biết, tuy L.X.C. không có tổn thương nặng, nhưng do ảnh hưởng về vấn đề tâm lý nên gia đình đã làm đơn trình báo công an xã giải quyết vụ việc. Đồng thời, phía Ban giám hiệu Trường THCS Quảng Ninh cũng đã trình báo và đề nghị Công an xã Quảng Ninh làm rõ.

Theo Ban giám hiệu nhà trường, nguyên nhân sự việc xuất phát từ việc xích mích giữaL.X.C. và M.Q.H. (là học sinh lớp 8 học tại trường).

Cô giáo Ngô Thanh Thúy, Hiệu phó Trường THCS Quảng Ninh, cho biết khi giáo viên và các học sinh đang đến trường, chuẩn bị vào lớp học thì có nhóm 5 người đi bằng ô tô đến trường và xông vào đánh em L.X.C.. Những người này là phụ huynh và người thân của em M.Q.H, học sinh lớp 8B của trường. Chúng tôi đã mời hai bên gia đình đến giản hòa, nhưng không được nên đành trình báo để công an xử lý.

Ông Phạm Văn Giáp, Trưởng Công an xã Quảng Ninh, cho biết đơn vị này đã tiếp nhận đơn và đang giải quyết việc nam sinh lớp 8 bị nhiều người xông vào trường đánh.Theo ông Giáp, bước đầu Công an xã Quảng Ninh xác định, khoảng 13 giờ 20 phút ngày 30/10, phụ huynh và người thân (tất cả có 5 người) của em M.Q.H (học sinh lớp 8B, Trường THCS Quảng Ninh) đã đi ô tô đến và xông vào trường đánh em L.X.C. (học sinh lớp 8A, cùng Trường THCS Quảng Ninh). Vụ việc sau đó được các giáo viên phát hiện và can ngăn.