Bé trai bị bạo hành, ép hút ma túy: Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM vào cuộc

Đại diện Hội bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết đã ký công văn gửi Công an huyện Hóc Môn và Công an TP.HCM về việc phối hợp can thiệp xác minh và có các biện pháp can thiệp, hỗ trợ khẩn cấp bảo vệ cháu bé bị nghi bạo hành, ép cho hút ma túy đã được báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải và một số thông tin, clip lan truyền trên mạng xã hội.

"Qua hình ảnh và các thông tin ban đầu (đang được xác minh), vụ việc có dấu hiệu của sự bạo hành trẻ em, hơn thế trong clip bé trai dường như bị ép sử dụng ma túy, đây là hành vi nguy hiểm, đặc biệt nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến tính mạng và sự an toàn của trẻ em.

Ngoài ra, để đảm bảo sự an toàn cho trẻ, Hội bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM, kính đề nghị Công an TP.HCM, Công an Huyện Hóc Môn, chỉ đạo, phối hợp xác minh theo các thông tin từ cơ quan báo chí và một số thông tin trên mạng xã hội, kịp thời phát hiện vụ việc, nhằm đảm bảo sự an toàn cho trẻ em và xử lý thật nghiêm đối với đối tượng có các hành vi vi phạm quyền trẻ em một cách nghiêm trọng"- công văn nêu.

Công văn đề nghị can thiệp và hỗ trợ khẩn cấp của Hội bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM.

Trước đó, sáng 25-3, báo Pháp Luật TP.HCM có đăng tải bài viết: "Công an truy tìm người hành hạ, cho bé trai ở Hóc Môn hút ma túy". Theo thông tin ban đầu, trên mạng xã hội (MXH) lan truyền nhiều clip với thời lượng chừng 1 đến 2 phút về một bé trai tuổi ở trần, mặc bỉm bị một người đàn ông xăm trổ hành hạ, ép sử dụng chất ma túy làm cho cộng đồng mạng (CĐM) hết sức phẫn nộ.

Vụ bạo hành bé trai đã gây một làn sóng vô cùng phẫn nộ trong dư luận. Nhiều bạn đọc bày tỏ sự cảm thương xót xa với bé trai, cũng như sự phẫn uất trước hành vi tàn ác của cặp tình nhân trên.

Ngay sau khi clip và nội dung xuất hiện trên mạng, ngay trong đêm Công an xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn đã nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ. Công an đã đến địa điểm được cho là nơi ở của bé trai và mẹ trên địa bàn xã Bà Điểm nhưng không phát hiện người nào như thông tin trên mạng.

Nguồn: https://plo.vn/be-trai-bi-bao-hanh-ep-hut-ma-tuy-hoi-bao-ve-quyen-tre-em-tphcm-vao-cuoc-post7255...Nguồn: https://plo.vn/be-trai-bi-bao-hanh-ep-hut-ma-tuy-hoi-bao-ve-quyen-tre-em-tphcm-vao-cuoc-post725579.html