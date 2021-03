Bé gái lớp 5 bị "yêu râu xanh" chặn đường, đẩy vào tường sàm sỡ

Thứ Hai, ngày 15/03/2021 19:00 PM (GMT+7)

Ngày 15/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quang Thọ (SN 1978, trú tại xã La Phù, Hoài Đức, Hà Nội) về hành vi dâm ô trẻ em.

Vào 11h20 ngày 12/3, Thọ đi trên đường và bắt gặp cháu Trần Thị A (ở Hà Nội) học sinh lớp 5 của một trường tiểu học vừa tan học và đi xe đạp một mình từ trường về nhà, đối tượng đã nảy ý định đồi bại.

Đối tượng Nguyễn Quang Thọ.

Thọ đi xe máy lên phía trước đầu xe đạp của cháu bé và tìm cách chặn cháu lại. Sau đó, Thọ đẩy cháu bé dựa lưng vào tường, luồn hai bàn tay vào trong áo sơ mi của cháu bé, tạo nên vết hằn trên ngực… Quá sợ hãi, cháu A. kêu cứu đồng thời luồn qua tay trái Thọ dắt xe chạy về nhà nhưng đối tượng này vẫn đuổi theo. Chỉ đến khi cháu bé chạy về đến nhà, hét to gọi ông thì Thọ mới quay lại và phóng xe máy bỏ đi.

Sau khi nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã rà, dựng toàn bộ cung đường cháu bé đi từ trường về đến nhà; rà soát và thu thập lời khai của từng nhân chứng, thu thập hình ảnh của nghi can.

Qua rà soát, Đội Cảnh sát hình sự phát hiện một đối tượng đi xe Wave màu xanh đen bạc; xác định BKS 29 X5-666.40 đăng được đăng ký xe máy mang tên Nguyễn Quang Thọ.

Khi bị triệu tập đến cơ quan Công an đối tượng Thọ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

