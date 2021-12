Bé gái 8 tuổi chết lõa thể trong thùng carton: Nghi phạm không ngờ

Thứ Năm, ngày 16/12/2021 13:00 PM (GMT+7)

Ban đầu, chính mẹ của nạn nhân cũng không tin người mà con gái cô rất thân thiết và coi như một người chú có thể liên quan đến vụ việc.

Khi cô bé 8 tuổi mất tích, người dân Singapore thuộc mọi tầng lớp đều dõi theo và tham gia hỗ trợ tìm kiếm. Nhưng rồi mọi hy vọng vụt tắt khi cảnh sát tìm thấy thi thể của cô bé trong chiếc thùng carton, trên người không có quần áo. Và danh tính của kẻ thủ ác sau đó khiến ai nấy đều bất ngờ.

Hiện trường phát hiện ra chiếc thùng chứa thi thể của bé gái Huang Na.

Nghi phạm không ngờ

Sau sự mất tích bí ẩn của cô bé 8 tuổi Huang Na, cảnh sát đã mở cuộc tìm kiếm quy mô lớn với sự tham gia hỗ trợ của rất nhiều người dân.

Ngày 21/10/2004, 11 ngày kể từ khi Huang Na mất tích, cơ quan chức năng đã công bố hình ảnh của một nghi phạm. Đó là Took Leng How, nam thanh niên 22 tuổi gốc Malaysia. Thông tin này khiến ai cũng bất ngờ. Took làm công việc đóng gói rau củ ở chợ và trước đó từng có thời gian chung căn hộ với mẹ con Huang Na nên họ rất thân thiết. Người ta thường thấy Took chở Huang bằng xe máy.

Took là một trong những người cuối cùng được nhìn thấy ở cùng bé. Người đàn ông 22 tuổi gốc Malaysia đã biến mất sau khi cảnh sát phỏng vấn 2 lần về sự biến mất của Huang Na và yêu cầu anh ta thực hiện bài kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối. Took đã khai nhìn thấy bốn thành viên băng đảng bắt cóc cô bé. Dù đã bị giữ hộ chiếu, Took vẫn vào được Malaysia. Cảnh sát đã yêu cầu người dân cung cấp thông tin về nơi Took đang ẩn náu.

Ban đầu, Huang Shuying – mẹ của Huang Na không tin Took, người mà con gái cô coi như người chú của mình có thể dính líu đến bất cứ điều gì nham hiểm liên quan đến con gái cô.

“Tôi không tin Took là người đã khiến con gái tôi mất tích. Anh ấy không có lý do gì để làm vậy,”, Huang Shuying nói. “Took rất quý con bé. Cậu ấy luôn mua đồ cho Huang Na. Tôi nghĩ Took sẽ không bao giờ làm tổn thương con gái tôi ”.

Người cha 52 tuổi của Took sống ở Malaysia cũng khẳng định con trai ông đã gọi điện cho bố và nói rằng không bắt cóc Huang Na. Took trốn khỏi Singapore chỉ vì cảm thấy bị áp lực bởi cảnh sát.

Trong khi đó, vợ của Took, người đang sống với nhà chồng ở Malaysia cũng cho biết Took đã gọi cho cô và nói người khác đã bắt cóc Huang Na. Em trai của Took mô tả anh của mình là một người đàn ông “rụt rè”, không đủ can đảm để vay tiền hay gây gổ chứ đừng nói đến việc bắt cóc một đứa trẻ.

Nhưng rồi 9 ngày sau khi bỏ trốn, Took ra đầu thú với cảnh sát ở Penang và được đưa trở lại Singapore vào 30/10.

Thi thể trong thùng carton

Sáng Chủ nhật ngày 31/10, khoảng 3 tuần sau khi Huang Na mất tích, một đội gồm 20 cảnh sát và nhân viên khám nghiệm lục soát con dốc tại Công viên Đồi Telok Blangah dựa trên thông tin do Took cung cấp. Công viên chỉ cách căn hộ của Took vài phút, cách chợ bán buôn nơi Huang Na được nhìn thấy lần cuối khoảng 15 phút lái xe.

Sau 30 phút, vào lúc 10h30, các điều tra viên phát hiện chiếc thùng carton màu nâu có kích thước 50cmx40cmx30cm trong bụi cỏ dày, trông giống những chiếc thùng được sử dụng tại chợ bán buôn Pasir Panjang, được dán kín bằng băng dính.

Ngay lập tức, những người có mặt ngửi thấy một mùi hôi thối phát ra từ chiếc thùng. Bên trong là thi thể khỏa thân của Huang Na trong tư thế gập người

Thi thể đã bị phân hủy đến mức phải xét nghiệm pháp y trước khi có thể khẳng định rằng đó chính là cô bé Huang Na.

Tin tức này đã khiến cả đất nước Singapore bàng hoàng. Took lập tức bị bắt về tội giết người.

Ngày 8/11, hơn một nghìn người dân đã đến dự đám tang. Đoàn người đưa quan tài qua trường học và những nơi vui chơi cô bé thường lui tới khi còn sống. Quan tài được bao phủ bởi mèo bông Hello Kitty. Những người đưa tiễn còn mang theo nhiều đồ ngọt và đồ ăn vặt yêu thích của cô bé.

Took bị xét xử ngày vào 11/7/2005.

(Còn nữa)

--------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Bé gái 8 tuổi chết lõa thể trong thùng carton vào 13h ngày 17/12/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: http://danviet.vn/be-gai-8-tuoi-chet-loa-the-trong-thung-carton-nghi-pham-khong-ngo-502021161212...Nguồn: http://danviet.vn/be-gai-8-tuoi-chet-loa-the-trong-thung-carton-nghi-pham-khong-ngo-502021161212583983.htm