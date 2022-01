Bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ găm đinh vào đầu rất nguy kịch

Sau 3 ngày điều trị tích cực, bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất (Hà Nội) nghi bị người tình của mẹ găm đinh vào đầu đang rất nguy kịch.

Ngày 20-1, lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (TP Hà Nội) cho biết, sau 3 ngày điều trị tích cực, hiện bé gái 3 tuổi Đ.N.A. (trú tại Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội) tiên lượng rất nặng, đang thở máy.

Hiện các y, bác sĩ bệnh viện đang nỗ lực hết sức để điều trị và chăm sóc cho bệnh nhi này.

Bệnh nhi đang được điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn với tiên lượng rất nặng - Ảnh: Nguyễn Khang

Tại Bệnh viện Xanh Pôn, người thân của bệnh nhi đang túc trực và rất lo lắng cho sức khoẻ của cháu bé. "Bác sĩ thông báo chưa tiên lượng được điều gì nhưng khả năng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Gia đình được biết hiện các đinh trong đầu cháu đã gây hiện tượng viêm mủ nên cũng nguy hiểm hơn"- một người bác bên nội của cháu A. chia sẻ.

Theo người thân của bé A., chỉ trong 6 tháng được mẹ đón về, bé A. đã có tới 5 lần phải đi cấp cứu. Lần đầu, cháu bị dị vật mũi, cấp cứu ở Bệnh viện Thạch Thất. Hôm đó, bác sĩ gắp ở mũi cháu ra một cục keo rất to, phải gắp tới 3 lần mới lấy được. Mẹ bé bảo do cháu tự hít keo.

Khoảng 2 tuần từ bệnh viện về nhà cháu lại bị ngộ độc thuốc trừ sâu, đưa vào Bệnh viện Thạch Thất, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương. "Khi vào viện, cháu đã trong tình trạng hôn mê. Thời điểm đó, gia đình tôi vẫn muốn giải quyết tình cảm, im lặng vì mong muốn mẹ cháu quay về cho các cháu đỡ khổ. Thế nhưng, hơn 1 tháng sau, bé A. lại bị nuốt phải đinh vít dài rồi tiếp tục bị gãy tay. Đến lần này cháu nghi bị đinh cắm vào đầu.."- người thân bé gái 3 tuổi nghẹn ngào.

Dị vật mắc trong mũi cháu bé - Ảnh: Gia đình cung cấp

Cũng theo người thân của bé gái, tất cả các lần cháu đi cấp cứu đa số do gia đình bên nội tự biết tin qua người quen, còn mẹ cháu không báo.

Khi được bên nội hỏi thăm, người mẹ đều trả lời rất quanh co. Tất cả những lần bé A. nhập viện, ông nội đều là người trực tiếp ở viện chăm cháu, sau đó đưa cháu về nội chăm sóc một thời gian, đến khi khỏe mạnh trở lại mới cho mẹ cháu đón. Riêng đợt bị ngộ độc thuốc trừ sâu, ông lo lắng nên đón bé về chăm hơn 1 tháng thì người mẹ lại qua đón cháu về.

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận hồ sơ của vụ việc. Lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) về tội giết người.

Theo đó Huyên là nghi phạm chính trong vụ bé gái Đ.N.A. (3 tuổi) bị bạo hành. Bên cạnh Huyên, cảnh sát tiếp tục làm rõ vai trò của N.T.L. (27 tuổi, mẹ của A., là người tình của Huyên) trong vụ án. Đối tượng Huyên đã thừa nhận hành vi đóng đinh dài 2,1 cm vào đầu cháu A.

Căn cứ lời khai của nghi phạm, cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Trung Huyên và thu giữ chiếc tạ, 1 vỉ đinh và áo khoác nghi dính máu…

