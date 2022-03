Bé gái 14 tuổi bị cưỡng bức, ép phục vụ tại quán karaoke

Thứ Ba, ngày 29/03/2022 11:34 AM (GMT+7)

Đi hơn 300km đến Vĩnh Phúc làm thuê, bé gái bị Lương Phú Quỳnh nhiều lần giở trò đồi bại, ép làm phục vụ quán karaoke.

Ảnh minh họa: Cháu V. nhắn về nhà nói mình bị ép làm tiếp viên quán karaoke.

Ngày 29/3, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lương Phú Quỳnh (SN 1979, quê Yên Bái) để làm rõ hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, chiều 16/3, anh L.V.P. (quê Lai Châu) đã đến trụ sở Công an huyện Tam Dương trình báo về việc ngày 16/3, anh nhận được tin nhắn của con gái là cháu L.T.V (sinh tháng 7/2007) nói đang bị đánh đập và cưỡng hiếp.

Cụ thể, anh P. cho hay khoảng 1 tuần trước khi xảy ra vụ việc, cháu V. từ Lai Châu xuống địa bàn huyện Tam Dương để làm thuê cho quán phở. Tuy nhiên, cháu nhắn về nhà nói bị ép vào làm tiếp viên phục vụ tại quán karaoke.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc và tìm thấy cháu V. trên địa bàn huyện Tam Dương và bàn giao cho anh P.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Lương Phú Quỳnh – là nhân viên trông coi quán karaoke trên địa bàn huyện Tam Dương đã nhiều lần giở trò đồi bại với cháu V, sau đó ép cháu V. phải làm nhân viên phục vụ tại quán karaoke.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

