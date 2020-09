Bé gái 11 tuổi bị người đàn ông bán gạo dâm ô

Thứ Ba, ngày 08/09/2020 14:00 PM (GMT+7)

Lúc lên nhà xin nước uống, đối tượng Xường thấy cháu A. ở nhà một mình đã nảy sinh ý định dâm ô và dùng tay động chạm vào một số vùng nhạy cảm của nạn nhân.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện (Hải Dương) cho biết, vừa khởi tố bị can Nguyễn Văn Xường (56 tuổi), trú tại thôn Ứng Mộ, xã An Đức, huyện Ninh Giang (Hải Dương) về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Theo tài liệu điều tra, ngày 20/7, Xường đi xe máy chở gạo đến bán cho gia đình anh H.V.T trú tại thị trấn Thanh Miện. Khi đến nơi, đối tượng mang gạo để ở nhà ngang và sau đó đi lên nhà chính xin nước uống. Quá trình ở trên nhà, Xường thấy cháu H.N.N.A (SN 2009, con gái anh T.) đang ở nhà một mình nên nảy sinh ý định dâm ô.

Đối tượng Nguyễn Văn Xường

Đối tượng dùng tay động chạm vào một số vùng nhạy cảm của cháu A. Thấy vậy nạn nhân bỏ chạy xuống bếp gọi mẹ. Khi phát hiện có người lớn ở nhà, đối tượng vội lên xe máy bỏ chạy. Ngay sau đó, gia đình nạn nhân đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Nhận được đơn tố cáo, Công an huyện Thanh Miện cử đơn vị vào cuộc xác minh, điều tra và triệu tập Nguyễn Văn Xường để lấy lời khai.

Trước những bằng chứng, tài liệu thu thập được từ cơ quan công an, Xường đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, đối tượng Nguyễn Văn Xường có vợ, 2 con, đã có cháu nội.

