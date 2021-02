Bắt "vợ bé" của ông trùm đường dây làm 2,7 triệu lít xăng giả

Thứ Tư, ngày 10/02/2021 22:00 PM (GMT+7)

Liên quan đến đường dây làm xăng giả, công an Đồng Nai vừa bắt giữ thêm Trần Ngọc Thanh là “vợ bé” của một đối tượng cầm đầu. Bước đầu các đối tượng khai nhận đã làm giả 2,7 triệu lít xăng, tiêu thụ tại một số tỉnh, thành phố phía Nam.

Đối tượng Trần Ngọc Thanh

Ngày 10/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt thêm đối tượng Trần Ngọc Thanh (SN 1975, ngụ xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Thanh là đối tượng đóng vai trò quan trọng trong đường dây làm xăng giả vừa bị Công an Đồng Nai triệt phá. Người này được cho là “vợ bé” của Nguyễn Hữu Tứ - một “ông trùm” trong đường dây này.

Trước đó, đêm 6/2, Công an Đồng Nai đã chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an triển khai 14 tổ công tác, huy động trên 500 cán bộ chiến sỹ đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh.

Tại các địa điểm trên, lực lượng công an đã bắt quả tang các đối tượng khi đang vận chuyển, mua bán, “sang mạn” tàu để pha chế, bơm hút, vận chuyển xăng nhập lậu với số lượng lớn tại ụ nổi trên sông Hậu thuộc địa bàn xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Khi các lực lượng áp sát, đối tượng chống trả quyết liệt, liều lĩnh dùng tàu lớn lao thẳng vào tàu của lực lượng Công an rồi bỏ chạy nhằm xóa bỏ hiện trường. Các lực lượng chức năng đã nhanh chóng áp sát, khống chế toàn bộ các đối tượng này.

Một tàu chở xăng bị công an Đồng Nai bắt giữ

Lực lượng chức năng đã thu giữ 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 xà lan có tải trọng từ 400 đến 1.000 tấn, 6 xe bồn, 2.680.000 lít xăng, thùng hóa chất để tạo màu, trên 100 tỉ đồng tiền mặt, gần 50 quyển sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ, sổ sách và các tang vật liên quan đến hoạt động của đường dây tội phạm này.

Công an Đồng Nai xác định, đây là đường dây có quy mô đặc biệt lớn, được tổ chức chặt chẽ, với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng, liên quan đến nhiều tỉnh thành trong cả nước. Hàng ngày, các đối tượng cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường; tính từ tháng 8/2020 đến nay, các đối tượng đã cung cấp ra thị trường trên 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 26 đối tượng, trong đó có Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ là những đối tượng cầm đầu.

Hiện, Công an Đồng Nai đang xác minh, điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

