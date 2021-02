500 cảnh sát vây bắt đường dây làm xăng giả, thu giữ hơn 100 tỷ đồng tiền mặt

Thứ Ba, ngày 09/02/2021 13:30 PM (GMT+7)

Bước đầu các đối tượng khai nhận đã đưa ra thi trường tiêu thụ trên 200 triệu lít xăng kém chất lượng. Công an Đồng Nai đã thu giữ trên 100 tỷ đồng, nhiều phương tiện vận tải phục vụ cho việc mua bán, pha chế vận chuyển xăng dầu.

Ngày 9/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ và ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với 26 đối tượng. Các quyết định khởi tố đã được được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Đối tượng Nguyễn Hữu Tứ.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình và tin tố giác của quần chúng nhân dân, Công an Đồng Nai phát hiện một số cây xăng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có biểu hiện mua bán xăng giả kém chất lượng.

Trước tình hình trên, Công an Đồng Nai đã xác lập chuyên án để đấu tranh với các đối tượng mua bán sản xuất pha chế xăng giả kém chất lượng.

Lần theo dấu vết của các đối tượng mua bán tiêu thụ xăng giả trên địa bàn Đồng Nai, Công an Đồng Nai phát hiện các đối tượng thành lập nhiều công ty vận chuyển, công ty mua bán xăng dầu và liên tục mở rộng quy mô hoạt động ra nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Các đối tượng sử dụng tàu biển có trọng tải lớn trực tiếp nhập, sang mạn từ ngoài phao số không, dùng các loại dung môi hóa chất để pha chế thành xăng loại A95 kém chất lượng, sau đó chia ra cho các tàu, sà lan có tải trọng nhỏ để vận chuyển về các kho chứa đã được các đối tượng xây dựng dọc theo các tuyến đường sông lớn ở nhiều tỉnh thành, từ đó cấp cho các xe bồn chở đến các cây xăng để tiêu thụ trên thị trường.

Hơn 100 tỷ đồng được công an thu giữ.

Trên cơ sở chứng cứ đã thu thập, đêm 6/2, Công an Đồng Nai đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triển khai 14 tổ công tác, huy động trên 500 cán bộ chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm, kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh.

Lực lượng công an đã bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển, pha chế, bơm hút xăng nhập lậu nhập lậu với số lượng lớn tại ụ nổi trên sông Hậu thuộc địa bàn xã Mỹ Hòa huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Khi các lực lượng áp sát, các đối tượng đã chống trả quyết liệt, dùng tàu lớn lao thẳng vào tàu của lực lượng công an để bỏ chạy nhằm xóa bỏ hiện trường. Các lực lượng chức năng đã nhanh chóng áp sát khống chế toàn bộ các đối tượng đảm bảo tuyệt đối an toàn cho quần chúng nhân dân và lực lượng tham gia phá án.

Lực lượng chức năng đã thu giữ gồm 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan có tải trọng từ 400 tới 1.000 tấn, 6 xe bồn và trên 2,6 triệu lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu trên và trên 100 tỷ đồng tiền mặt, gần 50 sổ đỏ nhà đất, 12 thùng tài liệu hồ sơ, sổ sách và các tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quang - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: Hành vi của các đối tượng đã xâm hại đến thị trường xăng dầu trong nước, gây thiệt hại lớn cho nhà nước và người tiêu dùng, đặc biệt gây nguy cơ cháy nổ rất cao nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện khi sử dụng các loại răng giả xăng kém chất lượng. 2 đối tượng cầm đầu đường dây này là Phan Thanh Hữu (SN 1957, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Hữu Trí (SN 1966, ngụ tại Vĩnh Long).

Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng đã sử dụng ụ nổi đưa ra giữa lòng sông Hậu thuộc địa bàn xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long để neo đậu các tàu sà lan bơm hút xăng đồng thời tổ chức lực lượng sử dụng các tàu cao tốc để tuần tra.

Ở trên bờ chúng ngụy trang bằng cách xây nhà nuôi chim yến để cảnh giới. Chúng thường xuyên thẩm tra xác minh khi có người lạ đến địa bàn và thuê lưu manh chuyên nghiệp sẵn sàng triệt hạ lực lượng trinh sát khi bị theo dõi.

Nhóm đối tượng bị bắt.

Công an Đồng Nai xác định đây là đường dây có quy mô đặc biệt lớn được tổ chức chặt chẽ với phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi, nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng liên quan đến nhiều tỉnh thành trong cả nước. Các đối tượng có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, từ nhập hàng, bơm hút, pha chế đến hợp thức hóa chứng từ và vận chuyển đến các cây xăng để tiêu thụ.

Hàng ngày các đối tượng cung cấp trung bình trên 1.000 lít xăng kém chất lượng ra thị trường. Bước đầu, các đối tượng khai nhận từ tháng 8/2020 đến nay, các đối tượng đã cung cấp ra thị trường 200 triệu lít xăng giả kém chất lượng.

Hiện Đồng Nai đang khẩn trương xác minh điều tra làm rõ hành vi vi phạm các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

