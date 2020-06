Bắt tạm giam 1 trưởng phòng thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa

Thứ Bảy, ngày 13/06/2020 15:00 PM (GMT+7)

Tổ chức đánh bài ăn tiền tại nơi cư trú, ông Bùi Quốc Toàn, Trưởng phòng Quản lý Công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa đã bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng để phục vụ điều tra.

Ngày 13-6, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Bùi Quốc Toàn, Trưởng phòng Quản lý Công, viên chức thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, để điều tra về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa - nơi ông Bùi Quốc Toàn đang công tác

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cũng khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các ông Đàm Anh Tuấn, Vũ Văn Khánh, Trần Đức Thịnh để điều tra hành vi "đánh bạc". Những người này bị bắt quả tang đang đánh bài ăn tiền cùng ông Toàn tại nhà riêng của ông này.

Trước đó, vào trưa ngày 31-5, Công an TP Thanh Hóa đã ập vào một ngôi nhà ở khu 1, Khu đô thị Bình Minh (phường Đông Hương, TP Thanh Hóa), bắt quả tang 4 người đang đánh bài ăn tiền dưới hình thức đánh "phỏm", thu giữ trên chiếu gần 55 triệu đồng.

4 người bị bắt quả tang gồm: Bùi Quốc Toàn (chủ nhà); Đàm Anh Tuấn (SN 1971; ngụ phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn; Vũ Văn Khánh (SN 1972; ngụ phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa) và Trần Đức Thịnh (SN 1981; ngụ phường Trường Thi, TP Thanh Hóa).

Đáng chú ý, trong số 4 người trên có ông Bùi Quốc Toàn hiện đang là Trưởng phòng Quản lý Công chức, viên chức, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa cũng đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Bùi Quốc Toàn để phục vụ điều tra.

