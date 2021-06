Bắt tại trận gã đàn ông làm liều trên cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi

Thứ Sáu, ngày 18/06/2021 20:30 PM (GMT+7)

Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng đã thay đổi phương thức vận chuyển hàng lậu khi gần đến điểm kiểm soát dịch trên cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi.

Chiều 18-6, đối tượng vận chuyển hàng lậu Đoàn Văn Ghi và tang vật đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang) xử lý theo thẩm quyền.

Đoàn Văn Ghi bị bắt giữ tại hiện trường

Trước đó vào khoảng 7 giờ cùng ngày, lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát số 7 (nút giao cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi với tuyến tránh TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) phát hiện một đối tượng dừng ôtô trên đường cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (cách chốt kiểm soát khoảng 1 km) để xuống hàng. Lực lượng công an tại chốt kiểm soát số 7 đã phối hợp cùng lực lượng công an ở chốt kiểm soát số 6 gần đó kiểm tra, bắt quả tang chiếc ôtô này (do Đoàn Văn Ghi, SN 1972; ngụ TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau; điều khiển) chở 8.510 gói thuốc lá ngoại nhập lậu.

Chiếc xe máy và ôtô bị công an bắt giữ đang chở 10.000 bao thuốc lá lậu

Ngoài ra, lực lượng công an còn tạm giữ 1 xe máy bỏ lại gần đó, trên xe chở 1.490 bao thuốc lá lậu, nghi đối tượng điều khiển phát hiện có công an nên đã bỏ chạy.

Bước đầu, Ghi thừa nhận số thuốc lá lậu trên là do mình chở thuê cho người khác từ TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) về tỉnh Kiên Giang với giá 2 triệu đồng. Khi Ghi vừa vận chuyển số hàng lậu đến gần cuối đường cao tốc để giao lại cho các đối tượng khác vận chuyển bằng xe máy nhằm qua mắt lực lượng chức năng thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

8.590 bao thuốc lá được thu giữ trên ôtô cho Ghi điều khiển

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang đã lập chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở điểm cuối cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi. Vì vậy, các đối tượng buôn lậu thay đổi phương thức vận chuyển hàng cấm bằng cách cho người điều khiển ôtô chở thuốc lá đến gần chốt kiểm soát rồi chuyển cho các đối tượng khác dùng xe máy để vận chuyển qua chốt.

