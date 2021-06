Cán bộ Thanh tra Chính phủ "dỏm" làm liều ở Thanh Hóa

Thứ Hai, ngày 14/06/2021 14:00 PM (GMT+7)

"Nổ" là cán bộ Thanh tra Chính phủ nằm vùng tại Thanh Hóa, có nhiều mối quan hệ và giúp "chạy án" được, Trần Văn Cường đã lừa lấy 200 triệu đồng của một bị can vụ trộm cắp tài sản.

Ngày 14-6, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian xác minh, điều tra làm rõ, mới đây Công an huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Cường (SN 1979; ngụ xã Trường Trung, huyện Nông Cống) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo Công an huyện Nông Cống, Trần Văn Cường đi đâu cũng tự xưng là cán bộ của Thanh tra Chính phủ được biệt phái về Thanh Hóa, có nhiều mối quan hệ với những người làm việc ở các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là huyện Nông Cống. Thực chất, Cường hoàn toàn không phải là cán bộ Thanh tra Chính phủ.

Cán bộ Thanh tra Chính phủ "dỏm" Trần Văn Cường - Ảnh Công an Thanh Hóa

Vào các ngày 12 và 13-4, N.V.H. (SN 1973; ngụ xã Thăng Bình, huyện Nông Cống) đến nhà Trần Văn Cường để "nhờ" Cường lo việc (chạy án) do H. là bị can trong vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, để không bị xử lý trước pháp luật.

Tại đây, H. đã đưa cho Cường 200 triệu đồng để nhờ Cường "chạy án" cho mình. Sau khi Cường nhận 200 triệu đồng nhưng không lo được việc như đã hứa, H. đã nhiều lần gọi điện cho Cường để đòi lại số tiền trên nhưng Cường không nghe máy.

Ngày 1-5, H. đến nhà Trần Văn Cường để đòi lại tiền nhưng Cường không trả mà còn đuổi đánh H. Biết mình bị lừa đảo, H. đã tới công an trình báo.

Sau khi đã xác minh, làm rõ, đủ cơ sở, Công an huyện Nông Cống đã tống đạt các quyết định khởi tố, bắt giam Trần Văn Cường để điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 11-6, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an huyện Nông Cống cũng vừa điều tra, làm rõ và bắt quả tang Thiều Văn Sơn (SN 1987; ngụ xã Đông Văn, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa), giả danh cán bộ của một đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, đang nhận 15 triệu đồng từ việc "tống tiền" của 1 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Nông Cống.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Thiều Văn Sơn đã nhiều lần giả danh cán bộ truyền thông của 1 cơ quan thuộc Thanh tra Chính phủ và đến nhiều tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để đe dọa, tống tiền và cưỡng đoạt tài sản.

