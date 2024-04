Bắt quả tang 20 con bạc chơi xóc đĩa trên tàu du lịch Thung Nai

Hồi 16h30 ngày 6/4, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh và Công an huyện Cao Phong tiến hành kiểm tra tàu chở khách do ông P.C.T., SN 1975, trú tại phường Trung Minh, TP Hòa Bình điều khiển khi đang di chuyển trên địa phận vùng hồ sông Đà thuộc xã Thung Nai, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Các đối tượng có liên quan tại cơ quan Công an.

Quá trình kiểm tra phát hiện trong khoang tàu có 20 đối tượng (trong đó có 19 đối tượng trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội; 1 đối tượng trú tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) đang thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa được thua bằng tiền mặt.

Cơ quan Công an đã thu giữ hơn 119 triệu đồng, bộ dụng cụ lắc tài xỉu, một số đồ vật có liên quan đến hành vi đánh bạc và 1 tàu chở khách.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Nguồn: [Link nguồn]