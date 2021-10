Bắt quả tang 15 đối tượng đang "bay lắc" giữa mùa dịch

Thứ Tư, ngày 20/10/2021 20:00 PM (GMT+7)

Ngày 19/10, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, vừa bắt giữ 15 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

Trước đó, vào tối 17/10, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Phủ Lý (Hà Nam), phối hợp với Công an phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý kiểm tra số nhà 11, ngõ 30, tổ 4, phường Lê Hồng Phong đã phát hiện, bắt quả tang 15 đối tượng gồm 8 nam, 7 nữ (trú ở nhiều tỉnh, thành phố, như: Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, Thái Nguyên...) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để “bay lắc”.

15 đối tượng bị công an bắt quả tang khi đang sử dụng ma túy trái phép để bay lắc

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 2 đĩa sứ, 1 thẻ cứng, 1 ống hút đều bám dính ma túy, 3 gói ketamine, 2 loa công suất lớn, 2 bộ đèn nháy laze, 3 ô tô, 20 điện thoại di động và số tiền trên 10 triệu đồng. Test nhanh 15 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Bước đầu tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận mua ma túy của một đối tượng không quen biết và sử dụng ngôi nhà trên để tụ tập “bay lắc”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

