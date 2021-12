Bắt quả tang 1 phụ nữ thuê nhà nghỉ dài hạn để bán dâm

Thứ Ba, ngày 28/12/2021 16:02 PM (GMT+7)

Từ một tỉnh ở phía Bắc, N. vào Kiên Giang rồi thuê hẳn một phòng trong nhà nghỉ để làm nơi bán dâm cho khách.

Ngày 28-12, Công an phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý một chủ nhà nghỉ trên địa bàn vì để xảy ra hoạt động mua bán dâm nhiều lần.

Đôi nam nữ bị bắt quả tang khi đang mua bán dâm tại nhà nghỉ

Trước đó, vào tối 23-12, Công an phường Vĩnh Lạc đã phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Rạch Giá tiến hành kiểm tra nhà nghỉ Hoàng Minh 2 ở đường Hoàng Văn Thụ, do bà Nguyễn Kim Vẹn (SN 1985) làm chủ, thì bắt quả tang đôi nam nữ đang mua bán dâm tại phòng 103.

Qua làm việc bước đầu, người phụ nữ tên N. (35 tuổi; ngụ tại một tỉnh phía Bắc) thừa nhận đã hành nghề bán dâm cho khách thông qua số điện thoại mà N. đăng trên một trang mạng xã hội.

Nhà nghỉ nơi N. mua bán dâm

Để tiện hành nghề, N. đã thuê một phòng tại nhà nghỉ Hoàng Minh 2 từ khoảng đầu tháng 11-2021 đến nay. Khi khách có nhu cầu thì liên hệ trước qua số điện thoại, rồi N. hướng dẫn đến nhà nghỉ Hoàng Minh 2 để khách tự thuê phòng, sau đó, nhắn tin số phòng để N. sang phục vụ.

Đến khi bị bắt quả tang, N. khai đã bán dâm rất nhiều lần cho khách thông qua mạng xã hội với mỗi lượt từ 250.000-300.000 đồng.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/bat-qua-tang-1-phu-nu-thue-nha-nghi-dai-han-de-ban-dam-20211228150141571.htm