Bắt nhóm trộm chuyên đột nhập đền, chùa, nhà thờ

Ngày 24-11, Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa bắt một ổ nhóm chuyên đột nhập vào các di tích tâm linh như đền, chùa, nhà thờ ở tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh để trộm cắp tài sản.

Trước đó, tại địa bàn huyện Nghi Lộc và các địa phương lân cận liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm két sắt tại các đền, chùa, nhà thờ khiến người dân bức xúc. Trước thực trạng trên, Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: V. Hậu

Sau nhiều ngày điều tra, Công an huyện Nghi Lộc chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ 6 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng bị bắt gồm: Lê Thanh Tú (SN 2000), Nguyễn Tiến Kiên (SN 2000), Nguyễn Xuân Đạt (SN 2004), Lê Đức Quang (SN 2001), N.T.T (SN 2006), cùng trú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc và N.H.V. (SN 2007, trú tại xóm Hoa Tây, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc).

Khám xét, cơ quan công an thu giữ 10 két sắt, 30 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan. Được biết, các đối tượng trên đều có nhân thân xấu, có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản và sử dụng ma túy.

Các tang vật liên quan đến chuyên án. Ảnh: V.Hậu

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, để có tiền tiêu xài cá nhân, từ đầu tháng 8-2022 đến nay, ban ngày chúng dùng xe máy đi theo từng cặp để nắm tình hình tại các đền, chùa, nhà thờ. Sau khi đưa vào "tầm ngắm", ban đêm các đối tượng đột nhập vào trộm cắp tài sản.

Bước đầu, cơ quan công an xác định các đối tượng đã thực hiện hơn 25 vụ trộm cắp tài sản tại các đền, chùa của tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh với tổng thiệt hại hơn 300 triệu đồng.

Hiện, công an thông báo ai là bị hại trong chuyên án trên thì đến Công an huyện Nghi Lộc để trình báo, giải quyết theo quy định của pháp luật.

