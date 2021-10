Bắt nhóm “nữ quái” trong đường dây mua bán trẻ em xuyên quốc gia

Thứ Hai, ngày 25/10/2021 12:00 PM (GMT+7)

Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Loan, 46 tuổi, trú tại xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang và Nguyễn Thị Mận, 38 tuổi, trú tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau về tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Hai đối tượng Mận và Loan

Trước đó, ngày 11-10, Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Công an phường Đề Thám, TP Cao Bằng kiểm tra một nhà nghỉ tại khu vực phường Đề Thám, phát hiện Nguyễn Thị Mận cùng ba phụ nữ khác và một trẻ sơ sinh có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua trình khai thác, cơ quan Công an xác định nhóm phụ nữ di chuyển từ phía Nam đến Cao Bằng gặp Mận nhằm mục đích xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc bán con.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng bắt giữ đối tượng Trần Thị Loan liênquan đến việc bán trẻ em và tổ chức xuất cảnh trái phép cho một số phụ nữ khác sang Trung Quốc.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an tổ chức khám xét nhà riêng của đối tượng Loan tại phường An Phú Đông, quận 12, TP HCM. Tại đây, tổ côgn tác đã phát hiện thêm 2 phụ nữ, 2 trẻ em và 1 phụ nữ đang mang thai.

Nguồn: https://anninhthudo.vn/bat-nhom-nu-quai-trong-duong-day-mua-ban-tre-em-xuyen-quoc-gia-post484426...Nguồn: https://anninhthudo.vn/bat-nhom-nu-quai-trong-duong-day-mua-ban-tre-em-xuyen-quoc-gia-post484426.antd