Bộ Công an tạm giam đôi nam nữ chuyên tổ chức bán trẻ sơ sinh sang nước ngoài

Thứ Hai, ngày 08/03/2021 19:19 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã bắt giữ Mai Minh Chung cùng bạn gái là Nguyên Anh trong đường dây chuyên bán trẻ sơ sinh sang nước ngoài.

Ngày 8/3, trao đổi với PV, một lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng trong đường dây buôn bán trẻ em sang Trung Quốc về hành tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

“Ngoài 8 đối tượng trên, chúng tôi cũng đưa 4 trường hợp đang mang thai và nuôi con nhỏ trong đường dây này vào trung tâm bảo trợ xã hội. 4 trường hợp này đang được cơ quan điều tra củng cố hồ sơ, xử lý sau”, vị lãnh đạo này thông tin.

4 bé sơ sinh được lực lượng chức năng kịp thời giải cứu

Trước đó, ngày 25/2, các trinh sát thuộc Cục C02 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.Hà Nội và Công an tỉnh Cao Bằng đã kiểm tra một số địa điểm, phát hiện nhiều trẻ sơ sinh cùng phụ nữ mang thai đang được chăm sóc trước khi được đưa sang Trung Quốc.

Quá trình điều tra xác định, tháng 4/2019, Mai Minh Chung (SN 1985, trú tại Thanh Trì, TP.Hà Nội) làm công nhân tại Trung Quốc đã quen biết một số đối tượng buôn bán trẻ em. Sau đó, Chung đã tham gia vào đường dây buôn bán trẻ em từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Để kiếm tiền phi nghĩa từ việc này, Chung tìm những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đang mang thai hoặc đã sinh con ở Việt Nam nhưng không có điều kiện nuôi dưỡng cần bán hoặc cho làm con nuôi. Sau khi tiếp cận, Chung hướng dẫn những phụ nữ này sang Trung Quốc để sinh hoặc bán, hoặc cho làm con nuôi và hưởng lợi từ hành vi sai trái này.

Đến cuối tháng 1/2021, Chung trở về Việt Nam thuê nhà trọ ở xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì. Tại đây, Chung cùng bạn gái là Đặng Trương Đào Nguyên Anh (SN 1996, trú tại huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) và Ninh Thị Hải Yến (SN 1988, trú tại quận Ba Đình, TP Hà Nội) lập đường dây mua bán trẻ em sang Trung Quốc.

Nguyên Anh được Hải Yến giao công việc lên mạng tìm những người cần bán con và cho con nuôi với mức tiền công 20 triệu đồng/trường hợp.

Qua đấu tranh với các đối tượng, cơ quan điều tra xác định từ tháng 11/2020 đến khi bị bắt giữ, Chung cùng đồng phạm đã đưa 3 phụ nữ sang Trung Quốc sinh con để bán. Các trường hợp khác được cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn và giải cứu 4 bé sơ sinh.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

