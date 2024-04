Hỗn chiến trong đêm, 6 đối tượng thế hệ 10X bị khởi tố về tội giết người

“Các đối tượng trong vụ án đều còn rất trẻ tuổi, nhưng nhiều tên đã vi phạm mang tính hệ thống, và từng bị đưa ra xét xử. Chính vì vậy, quan điểm chỉ đạo của BCH Công an quận là làm rõ, xử lý nghiêm, triệt để hành vi từng đối tượng, theo đúng quy định pháp luật”, chỉ huy đội CSHS Công an quận Hoàng Mai trao đổi về vụ án “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”, xảy ra ngày 25/3/2024, tại khu đô thị Đại Kim, phường Đại Kim, mà đơn vị đang thụ lý.

Các đối tượng trong vụ án

Kết quả điều tra xác định, nhóm bị hại trong vụ án này là Lê Đức Anh (SN 2007, trú ở quận Long Biên, Hà Nội); Nguyễn Anh Phúc (SN 2006, trú ở quận Đống Đa, Hà Nội; có 1 tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng); và Nguyễn Huy Khoa (SN 2006, trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; có 1 tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng).

Nhóm đối tượng trong vụ án, đều trú ở huyện Ứng Hòa, gồm: Nguyễn Công Chính (SN 2005; đang là bị can bị CAH Ứng Hòa khởi tố về tộiGây rối trật tự công cộng); Ngô Bá Quyền (SN 2004), Nguyễn Văn Thắng (SN 2003, có 1 tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng), Vũ Việt Anh (SN 2007, Đinh Thế An (SN 2002), Đào Thế Bảo (SN 2006), Lý Nhật Anh (SN 2006, đang là bị can bị CAH Ứng Hòa khởi tố về tộiGây rối trật tự công cộng);

Lê Tiến Dũng (SN 2007), Nguyễn Duy Hiệp (SN 2006, đang là bị can bị CAH Ứng Hòa khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng), Lê Anh Đức (SN 2006), Đoàn Anh Tuấn (SN 2006, đang là bị can bị CAH Ứng Hòa khởi tố về tộiGây rối trật tự công cộng), Nguyễn Tấn Dũng (SN 2005), Lê Trung Hiếu (SN 2007), Nguyễn Anh Tú (SN 2004), Mai Trần Tiến Anh (SN 2005), Vũ Quang Vinh (SN 2005).

Rợn người số hung khí các đối tượng sử dụng để hỗn chiến

Chiều 25-3, Công an phường Đại Kim tiếp nhận đơn trình báo của Nguyễn Anh Phúc về việc rạng sáng cùng ngày, Phúc, Đức Anh, Khoa khi đi đến ngã tư Chu Văn An – Nguyễn Xiển, phường Đại Kim, thì bị một nhóm đối tượng đi xe máy cầm tuýp gắn dao phóng đuổi đánh.

Bỏ chạy đến đoạn đường nhà liền kề TT2, phường Đại Kim thì gặp đường cụt, Phúc và Khoa cố gắng thoát được, còn Đức Anh bị nhóm đối tượng chặn giữ, dùng dao đánh gây thương thương tích phải đi cấp cứu.

Ban chỉ huy CAQ Hoàng Mai lập tức phân công đội Điều tra hình sự phối hợp với CAP Đại Kim tiến hành điều tra, và qua diễn biến vụ việc cùng tài liệu thu thập, cơ quan Công an xác định nguyên nhân liên quan đến hoạt động của “tội phạm đường phố” – đám thanh thiếu niên mang hung khí, điều khiển xe máy trên đường cứ gặp ai là gây sự, hành hung.

Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CAQ Hoàng Mai phối hợp cùng Đội 4 - phòng CSHS CATP đã dựng, triệu tập, bắt giữ những đối tượng chính và liên quan đến vụ việc manh động này.

Lời khai của nhóm gây án thể hiện, khoảng 14h ngày 24-3, Nguyễn Công Chính, Nguyễn Duy Hiệp, Mai Trần Tiến Anh bàn bạc đi đánh nhau với “hội thanh niên Mỹ Đức”.

Cả bọn hẹn nhau ra quán nước ở cổng trường Ứng Hòa A, và tại đây, chúng đã hội thêm được 5, 6 đối tượng cùng chung ý đồ đi đánh nhau. Chính bàn bạc đi mua tuýp sắt về để Hiếu cắt ngắn thành nhiều đoạn. Tiếp đó, chúng liên hệ bảo Đào Thế Bảo (nhà có nghề kinh doanh dao kéo), mang 7 con dao phóng lợn đến. Ngay sau đó, tuýp sắt và dao phóng lợn được các đối tượng mang đi hàn, sử dụng làm hung khí hỗn chiến.

Khoảng 23h20 ngày 24-3, cả bọn hơn 10 đối tượng di chuyển bằng xe máy vào nội thành Hà Nội. Tìm hội nhóm Mỹ Đức không được, các đối tượng đi về khu vực gần Aeon Hà Đông để cất hung khí, rồi tiếp tục lượn lờ. Quá trình này, các đối tượng đã chạm trán hội nhóm Mỹ Đức, song đối thủ do ít người hơn nên bỏ chạy.

Trong cơn hăng chiến, cả bọn tiếp tục “đi săn”, và khi tới đường Chu Văn An, chúng gặp nhóm nam thanh niên 3 xe máy, trong đó có xe của nhóm bị hại. Đáng chú ý lúc này, phía nhóm bị hại cũng có đối tượng mang theo hung khí.

Hai bên cà khịa, rồi chuyển sang dùng hung khí đuổi đánh nhau. Do yếu thế nên nhóm bị hại đã bị nhóm đối tượng ở Ứng Hòa truy sát quyết liệt. Đến đoạn đường cụt trước số nhà TT2 khu đô thị Đại Kim, bộ ba Đức Anh, Phúc Khoa bị chặn, trong đó Đức Anh không thoát được, và đã bị trận đòn hội đồng bằng cả chân tay và hung khí, gục tại chỗ.

Gây án xong, nhóm Ứng Hòa di chuyển về hướng Văn Phú đi Cenco 5 – Thanh Oai – Quảng Phú Cầu, Ứng Hòa. Tại đây, Hiếu bảo cả nhóm đưa hung khí để Hiếu và Chính đi cất giấu, rồi giải tán.

Lê Đức Anh đưa vào bệnh viện cấp cứu, với nhiều vết thương ở vùng lưng, ngực, xương sườn, tay…nhưng may mắn không nguy kịch đến tính mạng.

Căn cứ tài liệu điều tra, CQĐT CAQ Hoàng Mai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng Nguyễn Công Chính, Nguyễn Duy Hiệp, Vũ Việt Anh, Lý Nhật Anh, Đoàn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Thắng để điều tra về hành vi Giết người;

Ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 8 đối tượng Lê Bá Quyền, Nguyễn Tuấn Dũng, Lê Tiến Dũng, Đào Thế Bảo, Đinh Thế An, Lê Anh Đức, Nguyễn Anh Tú, Mai Trần Tiến Anh, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đồng thời tiếp tục xác minh, truy bắt, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

