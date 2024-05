Vụ cháu bé ở điểm trông giữ trẻ mất tích: Xét nghiệm ADN thi thể nghi của cháu bé

Ngày 21/5, trao đổi với PV Báo CAND, ông Phan Công Mẫn, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) cho biết, liên quan đến việc cháu bé bị mất tích sau khi được gửi ở điểm trông giữ trẻ, lực lượng chức năng sẽ gửi mẫu xét nghiệm ADN thi thể vừa được phát hiện ở vùng biển Đà Nẵng nhằm xác định đây có phải là thi thể của cháu Lê Phước N (SN 2018, trú tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) hay không.

Lực lượng chức năng, gia đình và người dân xuyên đêm tìm kiếm cháu bé tại bãi biển trong ngày đầu cháu bé gặp nạn.

Đồng thời, huyện cũng cử chính quyền địa phương và nhà trường nơi cháu N đã theo học kịp thời chia sẻ, động viên với gia đình cháu.

Những ngày qua, hình ảnh mẹ cháu N ngồi trước biển, gào khóc mong ngóng tin con từng giây, từng phút đã lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người thương xót.

Trước đó, ngày 12/5, do là ngày nghỉ nên cháu Lê Phước N được phụ huynh gửi ở nhà giữ trẻ của cô Nguyễn Thị Kim C (SN 1990) tại địa chỉ 23/169 An Cư Đông, tổ dân phố An Cư Đông 1, thị trấn Lăng Cô. Ngôi nhà này vốn thuộc sở hữu của ông Nguyễn Văn Đức A. và ông này cho cô C ở nhờ và giữ trẻ. Hôm đó, do có việc bận nên cô Nguyễn Thị Kim C giao cháu N cho cô Dương Thị Phương T giữ giúp.

Mẹ cháu N gào khóc trước biển trong những ngày qua.

Đến khoảng 14h ngày 12/5, trong giờ nghỉ trưa, cháu N bỏ đi chơi một mình. Đến 15h35, khi không thấy cháu N, cô Dương Thị Phương T mới báo cho gia đình và lực lượng chức năng, người dân địa phương cùng gia đình tổ chức tìm kiếm xung quanh khu vực biển, nhưng chỉ phát hiện đôi dép giống dép của cháu. Cháu N có biểu hiện tăng động.

Được biết cả cô giáo Nguyễn Thị Kim C và Dương Thị Phương T đều là giáo viên của Trường Mầm non Mai Khôi (một trường tư thục đóng tại thị trấn Lăng Cô - nơi cháu N đang theo học chính khoá). Nhà giữ trẻ của cô C tại địa chỉ nêu trên là điểm trông trẻ tự phát.

Sau 1 tuần mất tích, một thi thể trẻ em được người dân phát hiện tại khu vực bãi biển Làng Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) – nằm cách tổ dân phố Hải Vân (thị trấn Lăng Cô) nơi cháu N mất tích khoảng 15 km đường biển.

