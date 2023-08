Bắt nhanh thanh niên mang súng đi bắn đối thủ, thu giữ nhiều súng đạn, quả nổ

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ tối 30-7 Nguyễn Trọng Nhân (30 tuổi, quê An Giang) chạy xe tới quán nhậu trên đường ĐT 743 đoạn giáp ranh giữa phường Bình Chuẩn, TP Thuận An và phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên để tìm thanh niên tên Hải (là nhân viên của quán) để giải quyết mâu thuẫn.

Thấy Nhân đến, Hải cầm cây chĩa (loại dùng nước thịt) đâm Nhân nhưng không trúng.

Nguyễn Trọng Nhân

Nhân quay xe chạy về phòng trọ lấy súng (loại Rulo) và 06 viên đạn rồi chạy xe đi tìm Phạm Thành Kính (22 tuổi, quê Kiên Giang) rủ đi đánh nhau và được Kính đồng ý.

Kính chở Nhân đến quán nhậu tìm Hải. Thấy đối thủ tới, Hải bỏ chạy vào trong thì Nhân ngồi sau rút súng bắn một phát vào trong quán rồi quay xe bỏ chạy.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP Tân Uyên phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự, công an TP Thuận An vào cuộc truy xét bắt giữ Nhân và Kính.

Nhiều súng đạn, quả nổ thu giữ tại phòng trọ của đối tượng.

Khám xét phòng trọ của Nhân tại KP Hoà Lân, phường Thuận Giao, TP Thuận An, Công an thu giữ 02 khẩu súng dạng rulo ổ xoay (loại bắn đạn chì), 02 khẩu súng nhựa kiểu dáng súng ngắn màu đen, 02 mã tấu tự chế, 07 quả nổ tự chế và nhiều công cụ sử dụng để tổ chức đánh bạc, 12 viên đạn chì.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

