Phá 2 đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quy mô lớn, thu giữ hàng chục khẩu súng

Ngày 28-4, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này vừa đấu tranh triệt phá thành công 2 đường dây chuyên chế tạo, mua bán vũ khí, vật liệu nổ quy mô lớn với tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Hàng chục khẩu súng và hàng trăm ngàn viên vật liệu nổ được Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Tân Sơn có địa chỉ tại Cụm công nghiệp Vĩnh Minh, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc có dấu hiệu vi phạm trong việc sử dụng vật liệu nổ để khai thác đá.

Theo đó, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 2-4, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt quả tang gần 50 công nhân của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tân Sơn đang nhồi thuốc nổ vào các lỗ khoan khai thác đá.

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 750 kg các hạt tinh thể đã được chế tạo thành thuốc nổ anfo, gần 20 kg thuốc nổ AD1, hơn 100 kíp nổ, 1.500 m dây cháy chậm và nhiều tang vật khác có liên quan.

Mở rộng vụ án, lực lượng công an đã thu giữ tại tầng hầm của công ty này 450 kg tiền chất thuốc nổ; 55 vỏ bao đựng tiền chất thuốc nổ mà các đối tượng đã sử dụng (tương đương 1.375 kg).

Tiếp đến, ngày 10-4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đấu tranh triệt xóa đường dây mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ với quy mô lớn hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và nhiều tỉnh, thành phía Bắc, bắt giữ 4 người gồm: Phạm Văn Đường (SN 1948); Trần Văn Doanh (SN 1973); Kiều Thanh Tân (SN 1950, tất cả ngụ TP Hà Nội) và Nguyễn Đình Tuấn (SN 1980, ngụ tỉnh Bắc Ninh).

Đây là 2 đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán vũ khí, vật liệu nổ quy mô lớn được Công an tỉnh Thanh Hóa liên tiếp triệt xóa

Theo đó, khoảng 5 giờ 55 phút ngày 10-4, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan An ninh điều tra đã phát hiện bắt quả tang Đường đang vận chuyển 3 túi nilon thuốc nổ và hàng nghìn hạt nổ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đường dây này, công an đã xác định được địa điểm là xưởng chế tạo vũ khí, vật liệu nổ, thu giữ 20 khẩu súng, 15 viên đạn quân dụng, gần 5 kg thuốc nổ, gần 300.000 hạt nổ, hơn 8 triệu vỏ hạt nổ dùng để chế tạo hạt nổ, hơn 3 ngàn viên đạn ghém, hàng trăm kg đạn chì, hàng trăm nòng súng và nhiều máy móc, vật dụng, công cụ, phương tiện dùng để chế tạo, sản xuất đạn ghém, súng săn các loại…

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thủ đoạn mua bán của ổ nhóm này hết sức tinh vi xảo quyệt, chúng thường sử dụng sim điện thoại không chính chủ để liên lạc và không giao hàng trực tiếp cho người mua mà thường giao tiền trước.

Để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng, chúng thường cất giấu thuốc súng, vật liệu nổ ở một địa diểm bí mật, nơi hẻo lánh sau đó lựa chọn vào các thời điểm đêm khuya, mờ sáng để thông báo cho người mua đến lấy.

Ghi nhận thành tích, chiến công trên, Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã biểu dương, thưởng nóng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa tham gia phá án.

