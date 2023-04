Triệt xóa xưởng chế tạo vũ khí, vật liệu nổ quy mô lớn tại Thanh Hóa

Theo hồ sơ điều tra, ngày 2/4, Công an bắt quả tang 50 công nhân thuộc Công ty CP-ĐTXD Tân Sơn, đóng trên địa bàn xã Vĩnh An, H.Vĩnh Lộc, đang nhồi thuốc nổ vào các lỗ khoan khai thác đá. Tại đây, Công an đã thu giữ 750kg các hạt tinh thể đã được chế tạo thành thuốc nổ Anfo, gần 20kg thuốc nổ AD1, hơn 100 kíp nổ, 1.500m dây cháy chậm và nhiều tang vật khác.

Kiểm tra tầng hầm của Công ty, lực lượng chức năng phát hiện thêm 450kg tiền chất thuốc nổ, 55 vỏ bao đựng tiền chất thuốc nổ.

3 trong số nhiều đối tượng bị bắt giữ

Từ những chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 14 bị can tham gia chế tạo súng, trong đó có Trần Văn Quỳnh (SN 1975, trú thôn 8, xã Vĩnh An, H. Vĩnh Lộc)- quản lý mỏ đá, trực tiếp chỉ đạo việc chế tạo thành thuốc Anfo.

Tiếp đó, cơ quan Công an triệt xóa 1 đường dây mua bán vũ khí, vật liệu nổ quy mô lớn, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Phạm Văn Đường (SN 1948, trú H. Mỹ Đức. TP Hà Nội), Trần Văn Doanh (SN 1973, huyện Đông Anh), Kiều Thanh Tân (SN 1950, trú quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) và Nguyễn Đình Tuấn (SN 1980, trú H. Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh ).

Thủ đoạn của nhóm này là dùng sim điện thoại liên lạc yêu cầu người mua giao tiền trước. Để qua mắt lực lượng Công an, nhóm này thường giấu súng, vật liệu nổ ở 1 địa điểm bí mật rồi chọn đêm khuya, mờ sáng báo cho người mua đến lấy.

Thế nhưng, chúng vẫn không qua được Công an. Sáng 10/4, lực lượng chức năng đã bắt Phạm Văn Đường đang vận chuyển 3 túi nilon thuốc nổ và hàng nghìn hạt nổ.

Tang vật vũ khí và thuốc nổ bị thu giữ

Mở rộng điều tra, khám xét nơi ở của Trần Văn Doanh, Kiều Thanh Tân, Nguyễn Đình Tuấn và xác định địa điểm là xưởng chế tạo vũ khí, vật liệu nổ, Công an thu giữ 20 khẩu súng, 15 viên đạn, 5 kg thuốc nổ, gần 300 nghìn hạt nổ, 8 triệu vỏ hạt nổ, hơn 3 nghìn viên đạn ghém, hàng trăm kg đạn chì, hàng trăm nòng súng, nhiều máy móc, vật dụng, công cụ, phương tiện dùng để chế tạo, sản xuất đạn ghém, súng săn các loại…

Theo đánh giá, đây là số lượng thuốc nổ tự chế, vũ khí, vật liệu nổ lớn nhất từ trước đến nay mà Công an Thanh Hóa phát hiện và thu giữ.

Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

