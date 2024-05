Phạt thêm 16 người tập yoga, chụp ảnh trên đường

Nhóm 16 người tập yoga trên đường.

Tối 21/5, lãnh đạo UBND thị trấn Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) cho biết, chính quyền vừa tiếp tục ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 150 nghìn đồng đối với 16 người thuộc Câu lạc bộ Yoga Ngân Châu (ở huyện Tiền Hải) về hành vi tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ để chụp ảnh với hoa bằng lăng, gây cản trở giao thông.

Cụ thể, vào sáng 11/5, nhóm 16 người thuộc Câu lạc bộ yoga Ngân Châu đã trải thảm tập yoga ngay giữa lòng đường để chụp ảnh, quay video clip kỷ niệm với hoa bằng lăng ngay tại khu vực ngã 3 đường Trần Hưng Đạo giao với đường Nguyễn Công Thu (thuộc tổ dân phố Tân Hưng, thị trấn Kiến Xương.)

Việc làm của 16 người này đã chiếm lòng đường, bất chấp các phương tiện đang lưu thông, gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh, xác định nhóm 16 người này đến từ huyện Tiền Hải, Thái Bình. Công an thị trấn Kiến Xương phối hợp với Công an huyện Tiền Hải, chủ động rà soát, nắm bắt thông tin. Sau đó mời nhóm người trên lên trụ sở Công an thị trấn Kiến Xương để làm việc, lập biên bản vụ việc và UBND thị trấn Kiến Xương đã ra quyết định xử phạt.

Trước đó, ngày 18/5, UBND thị trấn Kiến Xương từng ra quyết định xử phạt 150 nghìn đồng đối với 14 người về hành vi tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ tại khu vực ngã 3 đường Trần Hưng Đạo giao nhau với đường Nguyễn Công Thu (thuộc tổ dân phố Tân Hưng, thị trấn Kiến Xương) để chụp ảnh gây cản trở giao thông.

