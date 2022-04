Bất ngờ “gói bánh” bị ném đầu cầu Sông Bé

Thứ Năm, ngày 07/04/2022 09:10 AM (GMT+7) Chia sẻ

Trên đường vận chuyển ma túy về tỉnh Bình Phước, nghi ngờ mình bị theo dõi nên Sơn đã ném bánh heroin xuống ven đường.

Khoảng 17h ngày 30/3/2022, tại khu vực đầu cầu Sông Bé trên tuyến ĐT741, thuộc địa bàn ấp 1A, xã Phước Hoà, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, cơ quan Công an đã lập biên bản tạm giữ 1 bánh heroin, do đối tượng Phạm Trường Sơn, 30 tuổi, trú ấp Thuận Hoà 1, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú quăng xuống vệ đường nhằm phi tang.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Bình Phước tiếp nhận thông tin về việc có một xe ôtô hiệu VIOS biển số 93A-157.78 chạy hướng từ TP Hồ Chí Minh về tỉnh Bình Phước có biểu hiện nghi vấn vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Gần 15h ngày 30/3, khi chiếc xe 93A-157.78 di chuyển trên tuyến ĐT741 đến khu vực dốc ôm cua thuộc địa bàn ấp Thuận Phú 1, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú thì dừng lại do phía trước xảy ra vụ tai nạn giao thông. Lực lượng Công an bất ngờ xuất hiện, nhanh chóng áp sát khống chế lái xe Lê Đức Quân, 26 tuổi, trú TP Đồng Xoài và một người khách trên xe là Phạm Trường Sơn, 30 tuổi, trú ấp Thuận Hoà 1, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú. Lê Đức Quân khai nhận xe ôtô 93A-157.78 là xe của mình, được Phạm Trường Sơn thuê chở về TP Hồ Chí Minh trong ngày.

Hiện trường thu giữ bánh heroin.

Thượng tá Trần Mạnh Hoà, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Phước trực tiếp chỉ huy “trận đánh” cho biết: “Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trong đường dây ma túy này rất tinh vi. Để qua mặt cơ quan Công an, các đối tượng đã chuyển tiền qua tài khoản và thuê xe du lịch rồi phân công một đàn em về TP Hồ Chí Minh rút tiền đã được chuyển vào tài khoản trước đó đi mua heroin mang về cho ông trùm tổ chức bán lẻ”.

Tại cơ quan Công an, Phạm Trường Sơn đã khai nhận, theo chỉ đạo của Dương Thanh Sang, 38 tuổi, nơi ở ấp Thuận Hoà 1, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, Sơn đã nhận tiền qua tài khoản rồi thuê xe ôtô về TP Hồ Chí Minh mua heroin. Trên đường vận chuyển ma túy về tỉnh Bình Phước, nghi ngờ mình bị theo dõi nên Sơn đã ném bánh heroin xuống ven đường gần đầu cầu Sông Bé để phi tang. Tuy nhiên, hành vi và thủ đoạn của Phạm Trường Sơn đã bị cơ quan Công an phát hiện lật tẩy.

Cũng vào thời điểm này, cơ quan Công an đã tổ chức khám xét khẩn cấp chỗ ở của Dương Thanh Sang. Tại phòng ngủ của Sang, phát hiện có 2 đối tượng nữ 16 tuổi và 21 tuổi vừa sử dụng trái phép chất ma tuý. Ngoài ra, cơ quan Công an cũng đã phát hiện thu giữ nhiều vật chứng có liên quan như ma túy và dụng cụ để sử dụng ma túy. Dương Thanh Sang cùng các đối tượng có liên quan cùng tang vật đã được đưa về trụ sở Công an để tiếp tục làm việc.

Cơ quan Công an đang tạm giữ hình sự Dương Thanh Sang và Phạm Trường Sơn cùng 2 đối tượng khác, để phục vụ công tác điều tra.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bat-ngo-goi-banh-bi-nem-dau-cau-song-be-i649508/Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bat-ngo-goi-banh-bi-nem-dau-cau-song-be-i649508/