Bắt nghi phạm đặt mua ma túy đá từ Anh chuyển về Việt Nam

Chủ Nhật, ngày 03/04/2022 17:43 PM (GMT+7) Chia sẻ

Tuấn dùng phần mềm zalo, telegram, messenger để bàn bạc và lên kế hoạch vận chuyển ma tuý từ nước ngoài về Việt Nam qua đường hàng không.

Ngày 3-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đã chủ trì, phối hợp với Công an thị xã Cửa Lò phá thành công chuyên án, bắt Nguyễn Minh Tuấn (34 tuổi) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Minh Tuấn (giữa) bị bắt giữ.

Thời gian gần đây, Thiếu tướng Nguyễn Thế Tùng- Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo lực lượng công an trên địa bàn tỉnh tăng cường về tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, trong đó tập trung “làm giảm, làm sạch” địa bàn về ma túy.

Công an TP Vinh đã tăng cường lực lượng nắm tình hình và đã phát hiện một số loại ma túy ketamine và thuốc lắc có đặc điểm khác biệt với các loại ma túy thường gặp.

Tiến hành xác minh được biết, nguồn gốc số ma túy trên là từ các nước Châu Âu chuyển về nên lãnh đạo Công an TP Vinh đã chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh.

Tuấn (trú khối Bình Yên, phường Hưng Bình, TP Vinh) bị bắt quả tang vào đêm 30-3, khi đang chạy xe đi giao ma túy. Tang vật công an thu giữ gồm 1kg ma túy đá (ketamine), 500 viên thuốc lắc, một xe mô tô và một chiếc điện thoại di động.

Tang vật ma túy công an thu giữ.

Theo hồ sơ, Tuấn đã có tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Bước đầu tại cơ quan công an Tuấn khai nhận: Thời gian qua, Tuấn cấu kết với người thân ở nước Anh để mua bán ma tuý. Các đối tượng thông qua phần mềm như zalo, telegram, messenger để bàn bạc và lên kế hoạch vận chuyển ma tuý từ nước ngoài về Việt Nam qua đường hàng không. Bằng nhiều hình thức nguỵ trang khác nhau, ma tuý lọt qua cửa khẩu hàng không, chuyển về tỉnh Nghệ An. Tuấn nhận hàng và chia nhỏ để bán cho các đối tượng có nhu cầu.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án, truy bắt các đối tượng liên quan.

Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/bat-nghi-pham-dat-mua-ma-tuy-da-tu-anh-chuyen-ve-viet-nam-1052131.htmlNguồn: https://plo.vn/thoi-su/bat-nghi-pham-dat-mua-ma-tuy-da-tu-anh-chuyen-ve-viet-nam-1052131.html