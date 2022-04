Bắt ổ ma túy trong quán karaoke, thu giữ súng, 2 tỉ đồng

Thứ Ba, ngày 05/04/2022 19:12 PM (GMT+7) Chia sẻ

Tụ điểm mua bán, sử dụng ma túy núp bóng cơ sở kinh doanh karaoke vừa bị Công an tỉnh Quảng Nam triệt phá.

Ngày 5-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa triệt xóa tụ điểm mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy mô lớn tại quán Karaoke & Hottel King (xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Nhiều thanh niên nam, nữ thuê phòng chơi ma túy Ảnh: Công an Quảng Nam

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, lúc 23 giờ 30 phút ngày 1-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh bất ngờ kiểm tra quán Karaoke & Hottel King do ông Nguyễn Văn Phong (SN 1956, trú xã Điện Tiến) làm chủ và giao cho con Nguyễn Anh Tân trực tiếp quản lý.

Qua kiểm tra, tại khu kinh doanh khách sạn, công an phát hiện 3 phòng có 14 người (7 nam, 7 nữ), tại khu kinh doanh karaoke có 29 người (15 nam, 14 nữ) trong 5 phòng đang mở nhạc công suất lớn để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tụ điểm mua bán, sử dụng ma túy quy mô lớn bị triệt phá Ảnh: Công an Quảng Nam

Ngoài ra, tại các phòng ngủ và khu vực lễ tân, công an phát hiện thêm 24 người (9 nam, 15 nữ) là nhân viên của quán có dấu hiệu về hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiến hành test nhanh, công an phát hiện 52/67 người dương tính với chất ma túy. Tiếp tục khám xét tại quán, lực lượng công an thu giữ 13 túi zip đựng tinh bột màu trắng, 9 bịch nghi ma túy dạng nước trái cây, 15 bình hơi khí cười, 7 bịch bong bóng, 1 khẩu súng bắn đạn cao su, 4 ôtô các loại, 2 bộ loa và đèn Led, hơn 2 tỷ đồng cùng nhiều đồ vật có liên quan.

