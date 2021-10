Bất ngờ dùng búa tấn công người đang chơi cờ tử vong

Thứ Hai, ngày 18/10/2021 18:00 PM (GMT+7)

Vào cửa hàng tạp hóa mua đinh nhưng lại bất ngờ dùng búa tấn công người khác trong lúc đang chơi cờ khiến nạn nhân tử vong, hung thủ đã ra Công an đầu thú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đang điều tra, xử lý đối tượng Nguyễn Văn Ngọc (SN 1982, trú tại xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc), đã dùng búa tấn công anh Nguyễn Văn Hoàn (SN 1979 cùng trú tại địa phương).

Đối tượng Nguyễn Văn Ngọc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h40 phút ngày 18/10, Nguyễn Văn Ngọc mang theo búa đinh qua cửa hàng tạp hóa của nhà ông Bùi Văn Chính ở gần nhà Ngọc để hỏi mua đinh. Lúc này ông Chính và anh Hoàn đang chơi cờ tướng tại bàn ghế đá trước cửa hàng tạp hóa thì bất ngờ Ngọc rút búa ra đánh liên tiếp vào đầu anh Hoàn. Bị tấn công bất ngờ, nạn nhân không kịp phản ứng, ngã gục xuống ghế; được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hung thủ cầm hung khí nhanh chóng rời khỏi hiện trường, sau đó đến Công an TP Phan Thiết để đầu thú. Công an TP Phan Thiết đã bàn giao đối tượng cho Công an huyện Hàm Thuận Bắc để điều tra xử lý theo pháp luật.

Tại Cơ quan điều tra, Ngọc khai nhận, do có nhiều mâu thuẫn từ trước dẫn đến hận thù cá nhân, nên khi thấy anh Hoàn đang đánh cờ, đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bat-ngo-dung-bua-tan-cong-nguoi-dang-choi-co-tu-vong-i631855/Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bat-ngo-dung-bua-tan-cong-nguoi-dang-choi-co-tu-vong-i631855/