Bắt nghi phạm nổ súng bắn trúng cháu bé 4 tuổi ở quán karaoke

Thứ Ba, ngày 19/07/2022 18:17 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cơ quan công an đã bắt giữ Cao Sỹ Khoa, nghi phạm nổ súng bắn người tại quán karaoke.

Cao Sỹ Khoa đã bỏ trốn sau khi gây án.

Ngày 19/7, một cán bộ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với Công an TP Thanh Hoá bắt giữ đối tượng Cao Sỹ Khoa (SN 1993, trú tại phố Trung Kỳ, P. Trung Sơn, TP Sầm Sơn) - nghi phạm nổ súng tại quán karaoke trên địa bàn TP Thanh Hoá.

Tại cơ quan công an, Khoa đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Cháu bé 4 tuổi bị trúng đạn.

Trước đó, khoảng 23h ngày 17/7, do mâu thuẫn cá nhân, Khoa đã dùng súng tự chế đến phòng 202 quán karaoke có địa chỉ 112 Phạm Đức Kỳ, phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá nhằm vào nhóm nam, nữ đang hát tại đây bắn một phát súng.

Hậu quả, đầu đạn trúng vào bàn tay cháu H.B.A (SN 2018, trú TP Thanh Hoá), cháu bé sau đó nhập viện điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hoá. Gây án xong, Khoa đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

