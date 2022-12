Bắt nghi phạm gây vụ án dã man ngoài cánh đồng

Hiện trường nơi phát hiện thi thể ông Đ.

Ngày 22/12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tạm giữ đối tượng Bùi Quyết Thắng (SN 1992, ở thôn An Trạch, xã Đặng Lễ) hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 17h chiều 21/12, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 1 tử thi là nam giới tại cánh đồng thôn Quanh, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Thời điểm phát hiện, vùng mặt tử thi có nhiều vết thương và 1 vết thương đứt ngang cổ, xung quanh hiện trường có nhiều vết máu.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Ân Thi phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân huyện Ân Thi đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tập trung điều tra xác minh, xác định tử thi là ông N.V.Đ (SN 1963, cùng trú thôn An Trạch).

Đến 1h ngày 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã xác định, bắt giữ đối tượng Bùi Quyết Thắng là nghi phạm gây án.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bat-nghi-pham-gay-vu-an-da-man-ngoai-canh-ong-a586841.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bat-nghi-pham-gay-vu-an-da-man-ngoai-canh-ong-a586841.html