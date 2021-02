Bắt nghi can liên quan đến án mạng khiến 2 người tử vong ở TP Thủ Đức

Chủ Nhật, ngày 14/02/2021 20:33 PM (GMT+7)

Công an đã bắt giữ nghi can liên quan đến 2 người đàn ông tử vong trên địa bàn TP Thủ Đức.

Ngày 14-2 (mùng 3 Tết), Công an TP Thủ Đức (TP HCM) cho biết đã bắt giữ nghi can liên quan đến vụ 2 người đàn ông tử vong trên địa bàn.

Bước đầu, công an xác định do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu nên xảy ra vụ án mạng. Công an vẫn đang lấy lời khai hung thủ để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Khu vực nơi xảy ra án mạng

Như Báo Người Lao Động đưa tin sáng 12-2 (mùng 1 Tết), người dân phát hiện 2 người đàn ông nằm bất động trong căn nhà cấp 4 trên đường số 8, phường Long Trường, TP Thủ Đức. Khi mọi người vào trong kiểm tra thì thấy 2 nạn nhân đã tử vong nên gọi điện cấp báo công an.

Nhận được tin báo, Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Qua khám nghiệm tử thi, công an ghi nhận trên thi thể 2 người đàn ông có nhiều vết thương.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/bat-nghi-can-lien-quan-den-an-mang-khien-2-nguoi-tu-vong-o-tp-thu-d...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/bat-nghi-can-lien-quan-den-an-mang-khien-2-nguoi-tu-vong-o-tp-thu-duc-20210214180316326.htm