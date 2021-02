Bắt 2 nghi can vụ dùng xe máy trộm cắp đụng chết người

Thứ Ba, ngày 02/02/2021 16:08 PM (GMT+7)

Bị phát hiện, tên trộm đã liều lĩnh lao thẳng về phía cặp vợ chồng đang đứng chặn phía trước, làm 1 người tử vong.

Ngày 1/2/2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước cho biết, vừa thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Sơn, 50 tuổi, trú ấp 1, xã phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương và Trần Phúc Hải (35 tuổi, trú KP.1, P.Chánh Phú Hòa, TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương) để điều tra, làm rõ về vụ “Trộm cắp tài sản” và vụ việc có dấu hiệu “Giết người” xảy ra lúc rạng sáng 26-1-2021, tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ sáng 26/1/2021, tại khu vực công trình xây dựng nhà ở liền kề của Công ty Phúc Hưng, thuộc ấp 5, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, các công nhân xây dựng công trình đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi tiếng động lạ. Những người ngủ tại công trình gồm: anh Thái Văn Của (31 tuổi) và vợ là chị Nguyễn Thị Yến (28 tuổi), cùng ngụ huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An và người em họ là anh Phạm Văn Tèo (25 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau).

Đối tượng Trần Phúc Hải và Nguyễn Văn Sơn là nghi can gây ra vụ án.

Khi nghe tiếng động, chị Yến tỉnh dậy phát hiện một đối tượng đang lấy trộm chiếc xe mô tô Yamaha MXKING BKS: 62D1-196.46 của anh Thái Văn Của dựng ở khu lán trại nơi họ đang ngủ, nên đã la lớn “có kẻ trộm”... Nghe tiếng kêu, anh Của và anh Tèo cũng bật dậy đuổi theo. Lúc đó, đối tượng đã đẩy chiếc xe mô tô trộm được ra đến đường dẫn vào khu lán trại và ngồi lên xe nổ máy. Nhưng đúng lúc này anh Của và chị Yến đã chạy kịp ra chặn đường ngay trước đầu xe. Tên trộm không dừng lại mà tiếp tục đề nổ máy xe và liều lĩnh điều khiển xe lao thẳng về phía vợ chồng anh Của và chị Yến đang đứng chặn phía trước.

Cú tông mạnh trực diện đã khiến anh Của và chị Yến ngã bật ngửa ra đường, chiếc xe mô tô đè vào người chị Yến còn tên trộm cũng văng ra khỏi xe. Sau đó, tên trộm vùng dậy bỏ chạy, anh Tèo tiếp tục đuổi theo. Có một số công nhân đang ngủ tại công trình xây dựng cũng thức dậy hỗ trợ đuổi theo kẻ trộm nhưng không kịp. Lúc này, xuất hiện một đối tượng thứ 2 dùng xe mô tô nổ máy sẵn đón đối tượng đang bỏ chạy lên xe chạy thoát. Chị Yến sau khi bị xe tông đã bất tỉnh, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng đến 12 giờ cùng ngày, chị Yến đã tử vong.

Sau 5 ngày đêm liên tục điều tra truy xét, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình phước và Công an huyện Chơn Thành đã xác định được 2 đối tượng Nguyễn Văn Sơn và Trần Phúc Hải là nghi can gây ra vụ án. Ngày 31//2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Sơn và Trần Phúc Hải.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, chiều 25/1/2021, Sơn và Hải đã hẹn nhau đêm đó sẽ đi trộm cắp tài sản, đến 22 giờ cùng ngày, Sơn điều khiển xe mô tô Attila BKS 51R6-6649 đến nhà chở Hải đi tìm tài sản để trộm. Cả 2 đi đến địa bàn xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành và tìm vào khu vực công trình xây dựng nhà ở liền kề thuộc ấp 5, xã Minh Hưng và trộm được 4 chiếc điện thoại di động các loại của các công nhân đang ngủ nghỉ trong khu lán trại công trường. Tiếp đó, chúng trộm cắp chiếc xe mô tô Yamaha MXKING BKS: 62D1-196.46 của anh Thái Văn Của thì bị phát hiện. Hải là người đã điều khiển chiếc xe mô tô này tông thẳng vào vợ chồng anh Của và chị Yến khi họ đứng chặn đầu, khiến chị Yến tử vong sau đó.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Sơn và Trần Phúc Hải để tiếp tục điều tra làm rõ.

